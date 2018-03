Seeder: Helle-Moonika Helme kritiseerib ainult seda, et Laar kasutab ratastooli

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder kritiseeris EKRE poliitik Helle-Moonika Helmet selle eest, et Helme nimetas Mart Laari Eesti Panga nõukogu esimehe kohale nimetamise põhjuseks tema liikumispuuet.

Helme leidis, et ratastoolis liikuv Laar esitatakse sellele ametikohale tema puude tõttu. "Ma saan aru, et president tahab seista puuetega inimeste kaitsel, nõrgemate kaitsel. Aga kas Eesti Panga nõukogu esimehe amet on see kõige õigem koht, kus puuetega inimeste õigusi teostada, see on ikka küsimuste küsimus," kirjutas Helme.

Seeder polnud Helmega nõus. "EKRE poliitiku Helle-Moonika Helme väide, et Mart Laar ei tohiks oma liikumispuude tõttu töötada Eesti Panga nõukogu esimehena, on täiesti arusaamatu. Aga mitte ainult. Väita, et liikumispuudega inimene ei sobi intellektuaalset tööd tegema, on ka solvav ja kohatu. Eesti inimesedki peaksid veel mäletama, et alles hiljaaegu juhtis liikumispuudega Wolfgang Schäuble ratastoolist rahandusministrina edukalt Euroopa kõige suurema riigi rahandust," kommenteeris Seeder.

"Ma saaksin Helle-Moonika Helme jutust veel kuidagi aru, kui Mart Laari tööle Eesti Panga nõukogu esimehena oleks viimase viie aasta jooksul tehtud mingeid etteheiteid. Aga midagi sellist pole enne Helle-Moonika ülesastumist olnud -- ta kritiseerib ainult seda, et Laar kasutab ratastooli. Kas sellepärast peaks tõesti Eestis inimesi ametisse sobimatuks kuulutama?"

"Selline hoiak väljendab üleolevat suhtumist puuetega inimestesse, kui kriteeriumiteks ei võeta võimeid, pädevust ja sobivust ametikohale. Oma tegevuse, kogemuse ja rahvusvahelise autoriteediga on Mart Laar tõestanud oma sobivust Eesti panga nõukogu esimehena," lisas Seeder.