Seeder ei anna Sesterile mingeid ametis püsimise garantiisid

IRLi uus esimees Helir-Valdor Seeder nimetas erakonnakaaslasest rahandusminister Sven Sesterile planeeritavat umbusaldusavaldust opositsiooni tavaliseks tegevuseks. Samas on tal endal mõned plaanid IRLi valitsusdelegatsiooni muutmiseks, mistõttu pole välistatud, et Seeder ise kutsub peatselt Sesteri ministrikohalt tagasi.

Opositsioon teatas eile, et nad algatavad Sesteri umbusaldamise. Varem rääkisid opositsioonierakonnad ka peaminister Jüri Ratase umbusaldamise võimalusest.

Ratas teatas kohe eile, et Sesteri umbusaldamiseks põhjust pole. Seeder ütles täna, et umbusaldamise taga on opositsiooni soov end näidata ja päevapoliitilistel teemadel teravamalt vastanduda.

Tema sõnul menetleb valitsus praegu maksupaketti eesmärgiga muuta seda ettevõtjasõbralikumaks ja majandust paremini toetavaks ning Sester osaleb selles tegevuses.

Need läbirääkimised Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatidega jätkuvad homme õhtul. Seeder pidas võimalikuks, et homme õhtul jõutakse tööga lõpuni. "Lootust on, aga kindlust ei ole," ütles Seeder.

Tema sõnul on kokku lepitud, et kui mõni maksutõus jäetakse ära, siis selle arvelt kärbitakse ka kulusid, samuti pidas ta võimalikuks, et natuke õnnestub senisest paremini makse kokku koguda.

Kui kokkulepe maksude osas on partneritega saavutatud, teeb Seeder teatavaks oma ettepanekud IRLi ministrite osas. On spekuleeritud, et Seeder võib lüüa platsi puhtaks. Eriti tõenäoliseks peeti varem just Sesteri väljavahetamist.

Täna ei soovinud Seeder rääkida, milliseid muutusi ta teha kavatseb, viidates soovile enne maksuläbirääkimistega ühele poole saada. "Mul on jah omad ettepanekud olemas, aga tahan enne neid erakonna sees läbi arutada," ütles Seeder.

Seega ei saa välistada, et koalitsioonierakonnad hääletavad kõigepealt Sesteri umbusaldamise vastu ja seejärel kutsub Seeder ise Sesteri ametist tagasi.

Seeder rääkis ka sellest, et Ratas kutsus teda valitsusse. "Kaalun seda tõsiselt, aga oma otsuse teen teatavaks, kui läbirääkimised on läbi," ütles Seeder.