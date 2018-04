Seeder: eelarve viiakse tasakaalu

IRLi esimees Helir-Valdor Seeder tunnustas valitsust otsuse eest viia eelarve järgmisel aastal struktuursesse tasakaalu. Eriti oluline on Seedri hinnangul, et valitsus ei plaani täiendavaid maksutõuse järgmiseks neljaks aastaks. Samuti jääb ära seadustatud alkoholiaktsiisi tõus ning seni kavandatud magusamaks ja pakendiaktsiis, teatas IRL.

Lisaks on oluline, et valitsus kiitis heaks Jüri Luige ettepaneku käivitada uus, 40 miljoni eurone kaitseinvesteeringute programm. Eesti on valmis keerulises julgeolekuolukorras ennast kaitsma.

Oluline on strateegias heaks kiidetud prioriteetsete valdkondade nagu politseinikud, kultuuritöötajad, sotsiaaltöötajad ja õpetajad, senisega võrreldes jõulisem palgakasv. Lahenduse leiab pikka aega probleemiks olnud veterinaarõppe ja veterinaararstide palgaküsimus ning radioaktiivsete ainete ladestuspaiga rajamine.

Seeder tunnustab valitsuskabinetti, kelle otsusena esmakordselt on sotsiaalvaldkonna teenustele tagatud neljaks aastaks stabiilne ja suurem rahastamine ning ei pea jääma lootma ühekordsetele rahastusotsustele.

Seedri sõnul on tähtis valitsuse otsus rahastada kava, et lasteaialapsed omandaksid eesti keele. Märgiline väärtusotsus on valitsuse selge seisukoht rahastada kommunismikuritegude muuseumi rajamist patarei vanglas.