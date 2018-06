Seeder: alkoholiaktsiisi tõstmise lagi oli käes

“Edasist vaadates on selge, et üle 10 liitri absoluutalkoholi täiskasvanud elaniku kohta on palju. Tuleb kasutada kompleksselt kõiki teisi meetmeid, ainult aktsiisi tõusuga see lahendus ei toimi. Ma arvan, et oleme olnud õigel teel,” arvas Seeder ja lisas, et tähelepanu tuleb pöörata reklaamikeskkonnale, mis kohtleks kõiki tootjaid ja müüjaid võrdselt.

Eesti elanikud tarbisid 2017. aastal täiskasvanud (15+) elaniku kohta keskmiselt 10,3 liitrit absoluutalkoholi, mida on 0,08 liitrit enam kui tarbiti aasta varem. Kõigi elanike kohta oli see näitaja 2017. aastal 8,62 liitrit ning on jäänud aasta varasemaga võrreldes samale tasemele, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud konjunktuuriinstituudi uuringust "Eesti alkoholiturg, alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2017. aastal".

2017. aastal ostsid Eesti elanikud alkohoolseid jooke ühe täiskasvanu (vanuses 15+) kohta absoluutalkoholiks arvestatuna keskmiselt 10,3 liitrit (+0,7 protsenti), millest kanged alkohoolsed joogid moodustasid 3,6 liitrit (-2,7 protsenti), sh viin 2,2 liitrit (-5 protsenti), õlu 4,3 liitrit (+2,4 protsenti), viinamarjaveinid 1,8 liitrit (+4,6 protsenti) ja teised lahjad alkohoolsed joogid 0,6 liitrit (+0,4 protsenti).