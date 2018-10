Seadusemuudatus kaotab hasarmängumaksu nõukogu ja viib Punaselt Ristilt senise püsirahastuse

Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompuse sõnul soovitakse hasartmängumaksu nõukogu kaotada, et muuta riigieelarve raha jagamist läbipaistvamaks ja eesmärgipärasemaks.

Kultuurivaldkonnas hakkab raha jaotama Rahvakultuuri Keskusele, spordivaldkonnas hakkab see toimuma koostöös Eesti Olümpiakomiteega. Samuti hakkavad raha jagama sotsiaalministeerium ja haridus- ja teadusministeerium.

Midagi täpsemalt raha jagamine toimma hakkab, Kompuse sõnul teada pole. Raha jagamise taotlusvoorude tingimused peaksid valmis olema tuleva aasta 1. jaanuariks.

Eesti Punane Rist, mis on siiani hasartmängumaksust iga aasta saanud kindla protsendi, uue seaduse järgi enam edaspidi niiviisi raha ei saa. Ühingu peasekretär Riina Kabi sõnul pole siiani mingit selgust, kuidas rahastamine jätkub. "Hakkame sotsiaalministeeriumist sõltuma," märkis Kabi.

Punane Rist hakkab seega olema sotsiaalministeeriumi eelarveline osa, kas ministeeriumi allasutusena või, kui otsustatakse ministeeriumi eelarvest ühingule ette näha püsirahastus, siis iseseisva organisatsioonina.

Kabi leiab, et kuna Punane Rist on rahvusvaheline organisatsioon, tuleks kindlasti aru pidada, kas nad peaksid otse riigile alluma. "Meie tegevused on seotud välismissionide tõttu ka kaitseministeeriumiga, samuti välisministeeriumiga. Kui muutme sotsiaalministeeriumi allasutuseks, siis pole selge, kuidas selleteemalise tööga jätkame."

Esialgu tuleviku osas selgus puudub ja kuna uus kord jõustub juba tuleva aasta algusest, on selgusetus rahastamise osas hakanud organisatsiooni tööd pärssima.