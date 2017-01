SDE-st lahkunud ja linna palgale läinud Abdul Turay astub Keskerakonda

Möödunud aasta kevadel SDE-st lahkunud ja Tallinna linna palgale läinud Abdul Turay astub nüüd, kohalike omavalitsuste volikogude valimise eel, Keskerakonda. Turay sõnul pole ta aga veel otsustanud, kas ta ka valimistel kandideerib.

„Jah, see on tõsi, et ma Keskerakonnaga liitun,” ütles Turay Delfile. Mehe sõnul pole ta avaldust veel esitanud, kuid plaanib seda teha järgmisel nädalal.

Turay selgitas, et tema hinnangul on Keskerakond erakond, kes seisab Eestis kõige paremini riigi ja rahva majandusliku heaolu eest. See on tema sõnul ka põhjus, miks SDE ja IRL Keskerakonnaga koalitsiooni otsustasid moodustada.

Tallinna linnavolikogu liige Abdul Turay astus SDE fraktsioonist ja erakonnast välja 2016. aasta aprillis, misjärel asus ta tööle Tallinna arengu- ja koolituskeskuses, et Brüsselis Tallinna linna turundada. Keskuses töötab Turay siiani.

Turay SDE-st lahkumise järel teatas erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, et Turay käis temalt enne erakonnast lahkumist töökohta küsimas. Turay vastas seepeale, et kui ta oleks raha tahtnud, siis poleks ta Eestisse tulnudki. IRLi fraktsiooni esimees Madis Kübar ütles mais, et Turay tarvis loodi linnaaparaati uus töökoht ja selline üleostmine läheb linlastele 2016. aastal maksma ligi 9000 eurot kuus.