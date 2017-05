SDE pitsitab Keskerakonda ja kutsub ühinema e-hääletamise hea tavaga

Marina Kaljurand ametivannet andmas, peaministri poliitiline avaldus Foto: Tiit Blaat

Riigikogu e-Eesti toetusrühma esimees Tanel Talve (SDE) sõnul on peagi parlamendi suurde saali jõudvate e-valimisi puudutavate seadusmuudatuste vastuvõtmise eelduseks, et kõik nende algatajad on ühinenud e-hääletuse hea tavaga. Eelnõu algatajateks on IRL, Keskerakond ja SDE.