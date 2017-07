Savisaarele tehtud pakkumise taustal: üldnimekiri võib olla võluvits B-kategooria poliitikutele, staaristaatust see ei näita

Kohalikel valimistel pääseb Tallinnas volikokku kümneid poliitikuid, kes isiku- või ringkonnamandaati ei saa. Küsimus on üldnimekirjades, mis tegelikku toetust ei peegelda.

Keskerakonna juhtladvik teatas täna, et pakub Edgar Savisaarele ikkagi üldnimekirja esinumbri kohta. Kõlab hästi, mis see aga reaalselt endast kujutab?

Kõik kandidaadid paigutatakse pealinnas mõnda ringkonda. Näiteks Savisaare puhul on see siiani olnud Lasnamäe.

Valimistulemuse põhjal saavad osad poliitikud suure häälesaagi põhjal isikumandaadi. Kehtib lihtne valim: kehtivate häälte arv jagatud mandaatide arvuga. Tulemus on lihtkvoot. Kes saab sellega võrdselt hääli või enam, saab ka isikumandaadi. Näiteks 2013. aastal sai selle ka Savisaar ise linna suurima tulemusega (39 979 häält).

Järgnevad ringkondades lihtkvoodi alusel jaotatud ringkonnamandaadid. Süsteem on üpris keerukas, kasutatakse d'Hondti jagajate meetodit (lähemalt saab lugeda SIIT).

Sama meetodit kasutatakse ka kompensatsioonimandaatide puhul. Need mandaadid jaotatakse erakonna või valimisliidu kandidaatide nimekirja põhjal. Mandaadi saab kandidaat, kes on ülelinnalises nimekirjas eespool. Mandaatide jaotamisel jäetakse vahele need kandidaadid, kes juba said isiku- või ringkonnamandaadi.

Maakeeli öeldes - kui ka ringkonnas väga head tulemust ei saadud, aga ollakse partei ülelinnalises nimekirjas heal positsioonil, on koht volikogus kindlustatud (suurparteide nagu Keskerakond puhul).

2013. aastal pääses kompensatsioonimandaadi abil linnavolikokku 25 saadikut. Arvestades Savisaare populaarsust, pole kristallkuuli vajagi, et ennustada - tema saaks ka sel korral isikumandaadi või äärmisel juhul pääseks volikokku ringkonnamandaadiga.

Savisaar peab üldnimekirja esikohta mõnitamiseks

Savisaar on varasemalt sotsiaalmeedias pahandanud, et otse pole talle keegi üldnimekirja esimest kohta pakkunud ja üldse oleks see tema meelest mõnevõrra mõnitamise moodi.

Endine valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu sõnas mõni aeg tagasi "Aktuaalsele kaamerale", et esikoht üldnimekirjas on pigem sümboolse tähendusega, vahendas ERR Uudised. "Kui me räägime nn esinumbrist, siis me räägime ülelinnalisest nimekirjast.Valija jaoks on olulised ikkagi need nimekirjad, mis on ringkondades. Need pannakse üles kabiinides ja need on aluseks e-hääletamisel. Ülelinnaline nimekiri on pigem valimistulemuse väljaselgitamise instrument."

Kuidas suhtub Savisaar praegu Keskerakonna pakkumisse, pole teada. Nagu ka keskerakondlaste endi seas kõnekäänuks - et teada, mis Savisaar arvab, tuleb tema Facebooki jälgida.