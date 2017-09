Savisaare sissetulekud kahanevad, kohtuasi ähvardab teda aga hiigelarvetega

Edgar Savisaar oli veel hiljuti üks Eesti jõukamaid poliitikuid. Tema vara on väärt sadu tuhandeid ning tal oli kõrge sissetulek. Nüüd süüdistab prokuratuur teda selles, et lisaks seaduslikele sissetulekutele olid tal ka ebaseaduslikud, korruptiivsed sissetulekud. Alles hoogu võttev kohtuasi ähvardab Savisaart hiiglaslike kohtukuludega.

Savisaare sissetuleku suurimaks osaks oli pikalt tema palk Tallinna linnapeana. Lisaks saab ta kopsakat riigikogu eripensioni, üle 2000 euro kuus kätte.

Kui ta kõrvaldati seoses korruptsioonisüüdistusega linnapea kohalt, hakkas talle palka maksma Keskerakond ja maksab seda siiani. Palga suurus pole teada, küll aga on Keskerakond öelnud, et päris riigikogu lihtliikme palka, nagu varem, talle ei maksta.

Kokku oli Savisaare aastasissetulek enne makse eelmisel aastal huvide deklaratsiooni kohaselt 70 106,77 eurot ehk 5842 eurot kuus. Samal tasemel on see püsinud mitu aastat.

Savisaarele esitatud altkäemaksusüüdistuse kohaselt lisandus Savisaare suurele seaduslikule sissetulekule ka ebaseaduslik sissetulek altkäemaksudest, mida Savisaar sai nii sularahas kui teenustena, mille eest ta ei pidanud maksma.

Loe veel

Süüdistuse märkimisväärseim osa puudutab suurt summat sularaha, mis Savisaare majapidamisest läbi käis. Savisaare juurest Hundisilma talust leiti 2015. aastal läbiotsimisel 186 000 eurot sularaha. Lisaks uuriti Savisaare tulusid ja kulusid vahemikus 1. jaanuar 2011-20. oktoober 2015. 2011 valiti alguspunktiks ilmselt seetõttu, et siis võeti Eestis kasutusele euro.

Leiti, et Savisaar oli teinud sel ajavahemikul 126 000 euro eest kulutusi, mille tasumist pangaarvetelt ei nähtu ehk need maksti sularahas. Nagu öeldud, jäi tal peale neid kulutusi ikka koju 186 000 eurot sularaha. Pangaarvelt oli Savisaar välja võtnud vaid 97 000 eurot sularaha, mistõttu leidis prokuratuur, et Savisaarel tekkis 215 000 euro suurune sissetulek sularahas, mille päritolu on ebaselge.

Kohtukulud

Kui Savisaar sai kõigepealt kahtlustuse ja siis süüdistuse altkäemaksu võtmises, võttis Keskerakond tema õigusabikulud enda peale. Keskerakonna peasekretär Jaak Aab teatas eelmise aasta lõpus, et Keskerakond oli advokaadibüroodele õigusabi eest võlgu 170 000 eurot, sellest poole võttis endale Savisaare juhtum.

Vahepeal Keskerakonna ja Savisaare suhted halvenesid, mistõttu Keskerakonnal pole enam kavas Savisaare õigusabikulusid tasuda. Augustist alates on kohtukulud seega kõik Savisaare enda tasuda.

Kohtupäevad on lõunapausi arvestamata keskmiselt 3-4 tundi pikad. Nendele lisandub järgmiseks istungiks ettevalmistamise aeg, mis kulub nii toimikuga tutvumiseks kui prokuröriga suhtlemiseks. Kohtuistungite alguses on tihti kuulda viiteid tulistele vaidlustele, mida Savisaare kaitsja Oliver Nääs ja vahel ka teised advokaadid on kahe istungi vaheajal pidanud süüdistaja Steven-Hristo Evestusega.

Advokaadibürood küsivad enamasti tunnihinda vahemikus 150-180 eurot. See, mille eest ja kui palju Savisaar teda esindavale Lextali büroole maksab, on nende omavaheline ärisaladus, aga ilmselt kulub Savisaarel igale kohtupäevale üle tuhande euro.

Kohtuistungid kestavad vähemalt järgmise kevadeni, ajad on broneeritud järgmise aasta septembrini. Iga nädal on kolm istungipäeva, kuigi mõned nädalad võivad ka vahele jääda. Igal juhul räägime kuni sajast kohtupäevast.

Kui iga päeva hind on vähemalt 1000 eurot, tähendab see, et esimeses kohtuastmes võivad Savisaare kohtukulud ulatuda 100 000 euroni või üle selle. Kuna ilmselt teeb jõuab see kohtuasi lõpuks riigikohtusse, võivad Savisaare kulud sellega veelgi kasvada.

Kui Savisaar peale kohtuistungit tema kodust leitud 186 000 eurot tagasi ei saa, siis pole selge, kuidas ta oma õigusabikulud tasuda suudab ilma kinnisvara, näiteks Keila-Joa suvilat müümata.