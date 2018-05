Savisaare saatus selgub järgmisel nädalal

Kuna terviseekspertiis võimaldab kohtupidamist Savisaare üle jätkata, on kohtul võimalik eraldada Savisaare süüdistus ülejäänud menetlusest Savisaare terviseseisundi tõttu, et venitamist ja mõistliku menetlusaja möödumist vähemalt ülejäänud süüdistavate osas vältida. „Eraldamine on väga tõenäoline, sest on mõistlik mingi osaga [süüdistatavatest] lahendini jõuda,” on Delfile öelnud Tartu ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter. Riigikohus on küll korduvalt rõhutanud, et sellist eraldamist tuleks üldiselt vältida, eriti nendes kriminaalasjades, mis on olemuselt loogiliselt seotud (mida ühe isiku poolt altkäemaksu andmine ja teise poolt vastuvõtmine kahtlemata on), kuid on samas nentinud, et paraku on eraldamine vahel siiski vajalik.

Eraldamine tooks aga kaasa mitmesuguseid tagajärgi. Suure tõenäosusega tähendab see, et Savisaare süüdistust asub arutama uus kohtukoosseis ja tema jaoks algab protsess taas otsast peale. Võib eeldada, et Savisaare kaitsja Oliver Nääs käib sel juhul kohe välja mõistliku menetlusaja möödumise kaardi ja taotleb Savisaare kriminaalasja lõpetamist.

Professor Ginter aga märkis, et põhimõtteliselt on kohtul võimalik otsustada eraldamine ka nii, et mõlemat kohtuasja jääb arutama sama, praegune kohtunik. „Ei leia, et sellega oleks kellegi õigused rikutud, kui sama kohtukoosseis arutaks,” ütles Ginter.

Eraldamisega võib siiski tekkida olukord, kus prokuratuuril on raskendatud süüdistatavate süü tõendamine. „Loogiliselt kokkukuuluvate kriminaalasjade eraldamisega võivad lõppkokkuvõttes menetlejail kaasneda tõendamisraskused, süüdistatavatel aga tõsised põhiõiguste riived,” nendib Riigikohus ühes oma varasemas lahendis.

Delfiga rääkinud, aga anonüümsust palunud õiguseksperdid jäävad näiteks eri meelt, kas eraldamise puhul on võimalik Savisaare vastu kasutada talle altkäemaksu andmises süüdistatavate ärimeeste ütlusi, mida nad annavad oma protsessil. Nimelt peab süüdistatavatel olema alati istungil vahetu võimalus küsitleda isikuid, kes tema vastu ütlusi annavad, kuid Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin, Hillar Teder ja Vello Kunman võivad keelduda ütluste andmisest neist eraldatud Savisaare protsessil, kus nad pole süüdistatavad. Kui Savisaar neid küsitleda ei saa eraldi protsessi tõttu, võib juhtuda, et Savisaare kohtunik ei saa näiteks neid ütlusi tõendina kasutada.

„Eraldamine ei tee kellegi olukorda kergemaks ja prokuratuuril on kahtlemata tööd rohkem,” nentis Ginter.