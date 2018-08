Savisaare raviarst Põdder: Savisaarel on tõsised mäluhäired, kuulake spetsialiste

Savisaare tervisliku seisundi hindamiseks tehtud ekspertiisist selgub, et vaatamata mehel diagnoositud haigustest, on ta võimeline kohtuistungitest osa võtma. Vaid üks ekspertidest, endokrinoloog jäi eriarvamusele, öeldes, et Savisaar pole võimeline istungitel osalema, kuna veresuhkru ja vererõhu kõrgenemist on sellisel juhul võimatu ära hoida.

Põdder aga leidis, et ekspertide komisjon ei ole ilmselt kõikidesse Savisaarele tehtud uuringute tulemustesse põhjalikult süübinud. „Mina tema arstina näen kognitiivse funktsiooni häireid ja mäluhäireid,” märkis Põdder. Põdder tõi välja, et Savisaarel on raskusi matemaatiliste tehetega, isegi liitmise ja lahutamisega. „Kuidas ta siis suhkrutõve puhul kaloreid arvestab?”

Ringkonnakohus analüüsis oma määruses ka, kuidas lahendada olukorda, kus kohtumenetluse kulgemine võib sattuda ravi eirava süüdistatava meelevalda, kuivõrd süüdistatava valikutest ja tegevustest sõltub see, kas ta tervislik seisund on piisav, et kohtumenetlusest osa võtta.

Olukord, kus süüdistatav eirab tahtlikult ravi ja muudab end sel viisil n-ö kohtukõlbmatuks ning menetleja on teinud pingutusi tema osavõtu tagamiseks, käsitletakse kui kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise viisi.

Mis puudutab ülaltoodud tõsiasja, et Savisaar justkui eiraks endale määratud ravi istungitest kõrvale hoidmiseks, leidis Põdder, et see pole tahtlik. „Tal on väga tugevad mäluhäired, aga ravimi mittemanustamisest on veel hullem see, kui ta võtab tableti ja kümekonna minuti pärast võtab uue doosi, sest unustas, et juba on võetud,” möönis arst.