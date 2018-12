Savisaare raviarst Peep Põdder: loodan, et nüüd, kui protsess on läbi, läheb Savisaare tervis veidi paremaks

"Ma loodan et ta nüüd veidi paraneb, kui pinged on maas," märkis Põdder Delfile antud kommenaris.

"Stress on see, mis veresuhkrut kontolli all hoida ei võimalda. Ja sellest võib tekkida ajukahjustusi ja kõike muud," märkis Põdder.

Põddra sõnul jäi prokuröri ütlustest vahepeal mulje, et Savisaar käib haiglas ainult siis, kui toimuvad kohtuistungid.

"Tegelikult on Edgar olnud haiglas oluliselt rohkem kohtuistungite vahelisel ajal kui kohtuistungite ajal," märkis Põdder.

Lisak tõi Pdder välja, et ettekujutus, nagu kohutuprotsessil poleks võialik osaleda vaid haglaravi tõttu, on vale.

"Suurt enamikku haiguseid ravitakse ambulatoorselt, kodus. Ka igapäevaseid süste saa teha koduselt. Eriti ränk on aga stress," ütles Põdder.

Kogu kohtuprotsess on Põddra hinnangul Savisaare tervist mõjutanud. Tema sõnul on tehtud suuri pingutusi, et Savisaar saaks kasutama hakata bioonilist jalaproteesi. "Kui ei saa rahulikult patsiendiga tegeleda ja patsient on mures, siis on sellega tegeleda väga raske. Lisaks on tal tugevad jala fantoomvalud ja palju muid probleeme," komenteeris Põdder.

Põddra sõnul pole Savisaare haigused kuhugi kadunud ja pigem on nad kroonilistele haigustele tüüpiliselt tasapisi süvenenud, nagu sellistel puhul on. "Tal on ikkagi kogu aeg ravi vaja ja ka abi igapäevases elus," võttis Põdder kokku Savisaare tervisliku seisundi.