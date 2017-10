Savisaare protsess | Tallinna õigusdirektor: elanikele info jagamine on omavalitsuse kohustus

Põhja-Tallinna endine linnaosavanem Karin Tammemägi rääkis, et tema asetäitja Priit Kutser muutis oluliselt Sõle ujulaga spordihoone plakatit, tehes ennast suuremaks ja jättes spordihoone välja. Kuna linnapea Edgar Savisaar toetas plakatit ja Kutserit, polnud Tammemägil midagi teha.

Tammemägi rääkis, et 2013. aasta kevadsuvel rääkis Kutser Sõle tänava uue spordihoone reklaamist, et inimesed teaksid, mis sinna kerkib. Tammemägi rääkis talle, et plakatil võiks olla pilt uuest hoonest ja info hoone kohta.

Kutser ise tegeles plakati kujundamisega. Selle käigus plakat muutus oluliselt. Kui Tammemägile esitatud esialgse visiooni kohaselt oli plakatil uue hoone pilt ja väiksem pilt spordiriietes Kutserist, siis tegelik plakat oli hoopis teistsugune. Tammemägi sai plakati väljanägemises teada siis, kui see oli juba üleval. See, kuidas plakat välja kukkus, tuli talle ebameeldiva uudisena.

Kui Tammemägi sellest Kutseriga rääkis, ütles Kutser, et plakat on linnapeaga kooskõlastatud ja Savisaarele see meeldis. Savisaare kaitsja Oliver Nääs küsis Tammemägilt, miks rääkis Tammemägi Savisaarega kooskõlastamisest alles kolmandal ülekuulamisel, peale Tammemägi vallandamist linnaosavanema kohalt. Peale seda lõpetati menetlus Tammemägi enda suhtes.

Kohtunik küsis, kas prokurör või uurijad mõjutasid Tammemägi ütluseid? Tammemägi eitas seda ja kinnitas, et annab ütluseid vabatahtlikult.

Mitmeid küsimusi tekitas, miks rääkis Tammemägi alluv Kutser otse linnapeaga, mitte Tammemägiga. Tammemägi nentis, et kuigi formaalselt oli Kutser tema alluv, siis praktikas oli ta paljuski allumatu, ei täitnud Tammemägi korraldusi ja sai korraldusi otse linnavalitsusest. Ka Kutseri koostööoskused olid nõrgad, ta oli konfliktne.

Tammemägi rääkis, et nii Kutserit kui eelnevat linnaosavanema asetäitjat Olga Ivanovat tutvustati talle, mingit sõnaõigust tal ei olnud. Tammemägi rääkis, et oli rääkinud Kutseriga seotud muredest ka Savisaarega, aga Savisaare jutust sai ta aru, et kui talle Kutser ei meeldi, võib ta ise ära minna.

Täna tuli Savisaare protsessile tunnistusi andma endine poliitik Lauri Laasi. Lisaks Savisaarele näeb ta täna kohtus teisigi tuttavaid, sest kui Laasi oli koos Priit Toobaliga 2014. aastal kohtu all eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises, olid nende kaitsjateks Oliver Nääs ja Gretta Oltjer-Timberg, kes täna kaitsevad Savisaart.

Laasilt küsiti 2013. aastal filmitud Tallinna maratoni reklaami kohta, kus Laasi oli üks osalisi. Laasi rääkis, et talle helistati ja kutsuti reklaamis osalema, sest Paavo Pettail oli reklaami tegemiseks massistseeenide osavõtjaid vaja. Laasi rääkis, et tegi võtteplatsil, mida kästi ja sellega tema osalus ka piirdus.

Laasi seda valimisreklaamiks ei pidanud, sest inimesi kutsuti jooksma, mitte valima. Ta leidis, et tuntud nägude kasutamine reklaamis on pigem ürituse korraldajate huvi. Kõige enam paistsidki reklaamist olevat huvitatud SEB Tallinna maratoni korraldajad, kes käisid ka reklaami võtteplatsil.

Õigusdirektor: elanikele info jagamine on omavalitsuse kohustus

Tallinna õigusdirektor Priit Lello ütles täna kohtus tunnistusi andes, et omavalitsuse jaoks on kohustuslik jagada elanikele erinevat infot. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus kohustab omavalitsusi andma teavet oma tegevuse kohta, aga see seadus pole ainus, mis kohustab infot andma.

Paljusid omavalitsuse funktsioone on Lello sõnul väga keeruline täita ilma avalikkust teavitamata. Kui näiteks pannakse käima bussiliin, aga inimesi sellest ei teavitata, siis ei täida bussiliin oma eesmärki.

Lello andis täna kohtus tunnistusi seoses 2013. aasta teavituskampaaniatega, mis süüdistuse kohaselt olid tegelikult Keskerakonna valimisreklaamid. Ühele lepingule reklaamklipi tellimise kohta kirjutas alla ka Lello, sest ta asendas linnasekretär Toomas Seppa.

Omavalitsuse kohustusele teavitada elanikke viitas Lello siis, kui prokurör küsis temalt, millele toetudes otsustas ta, et leping on allakirjutamiseks sobilik.

Lello ütles, et tema hinnangul oli tegemist teavituste ja mitte valimisreklaamidega. Lello nentis, et ei tollal ega praegu ei ole seadusega pandud ametnikele keeldu teavituses osaleda.

"Küll kehtib üldpõhimõte, et avalikke vahendeid ei tohi kasutada vastuolus avaliku ülesandega. Seadus ei sätesta, kus jookseb piir lubatu ja keelatu vahel," ütles Lello.