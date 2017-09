Savisaare protsess: Taavi Aasa üllatas vajadus saada Kofkini viinerikioskitele load

Täna jätkub kohtuprotsess altkäemaksuvõtmises süüdistatava Tallinna endise linnapea Edgar Savisaare üle.

Kauaaegset Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Peale tema on samas kriminaalasjas süüdistuse saanud ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ning ekspoliitikud Villu Reiljan ja Priit Kutser. Samuti on süüdistus esitatud Keskerakonnale.

Eilsel istungil uuriti Savisaare kriminaaltulu. Tunnistusi käisid andmas Savisaart Hundisilma talus aidanud naabrid, samuti Tõnis Sõõrumaa, kes üüris Savisaarele 2013-2014. aastal oma korterit Rotermanni kvartalis. Sõõrumaa rääkis, et üüri maksis Savisaar alati sularahas.

Savisaare juurest leiti läbiotsimisel 186 000 eurot sularaha.

Täna tuli esimesena tunnistusi andma kunagine Tallinna linnaplaneerimise osakonna ehitusjärelvalveteenistuse juhataja Rain Seier. Tema koondamisest kirjutas kunagi loo Eesti Ekspress. "Tallinna ehitusjärelevalve direktor Rain Seier kaotas koondamise läbi töökoha. Mehe sõnul maksis linnapea Edgar Savisaar talle niiviisi kätte Eesti Ekspressi väljaandjale Hans H. Luigele antud ehitusloa eest."

Seier tunnistas kümnekonna aasta eest püsti pandud Alexander Kofkini viinerikioskite asjus. Ta meenutas, et kui kioskid linnas kerkisid, ei olnud neil alguses ei ehituslubasid ega kasutuslubasid, sest leiti, et piisab tänavakauplemise lubadest. Seier leidis, et ehitus- ja kasutuslubasid oleks ikka vaja ja rääkis sellest abilinnapea Taavi Aasaga.

Seier küsis, kas alustada ka väärteomenetlust, aga Aas ütles, et pole vaja, kioskid seadustatakse tagantjärele ära.

Seier ütles, et tema ei mäleta, kas tollal oli ka mingit survet, et lubade väljastamist tagant kiirustada.

Sellised nägid välja kurikuulsad vorstiputkad, mille püstitamise eest võttis Savisaar süüdistuse kohaselt altkäemaksu ja tegeles hiljem kuritegelikult saadud raha pesemisega.