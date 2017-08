Savisaare protsess: Savisaare majapidamises liikusid väga suured summad sularaha

Täna jätkub Edgar Savisaare altkäemaksuvõtmise protsess kirjalike tõendite uurimisega. Endiselt on teemaks ettevõtja Alexander Kofkinit puudutavad episoodid.

Süüdistuse kohaselt aitas Tallinna linnapeana töötanud Savisaar Kofkinil pikendada Tallinnas Reakoja platsil olnud kohviku rendilepingut ning aitas suunata Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni INTA 38. kongressi Kofkinile kuuluvasse Meritoni hotelli. Selle eest sai ta Kofkinilt altkäemaksu.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus alustas ülevaadet läbiotsimisel Savisaare kodust leitud sularahast. Kokku leiti 186 000 eurot ja 300 000 krooni. Suurim osa sellest oli 500-eurostes kupüürides, mida hoiti kilepakendites. Oli ka 50-euroseid kupüüre.

Samuti saadi Savisaare juures kätte 600 500-kroonist kupüüri, kokku 300 000 krooni.

Savisaare kulud olid suuremad kui tulud

Evestuse sõnul oli Savisaare sissetulekute ja kulude erinevus vahemikus 1. jaanuar 2011-20. oktoober 2015 215 000 eurot. Arvestus oli järgmine: Savisaarel oli kodus eurodes (mis võeti Eestis käibele 2011. aastal) 186 000 eurot. Savisaar oli samal perioodil võtnud sularahas välja 97 000 eurot. Samas oli tal väljaminekuid 126 000 eurot, mille tasumist pangaarvetelt ei nähtu.

Sissetulekute ja kulude erinevus saadi nii: leitud 186 000 eurost lahutati 97 000 sularahas pangaarvelt välja võetud eurot, seejärel liideti saadud summale 126 000 eurot, mille ulatuses oli Savisaar teinud sularahas kulutusi. Kokku tulebki 215 000 eurot.

Loe veel

Savisaare pangaarvet uurides ei leitud märke sellest, et ta oleks ise maksnud oma igapäevaste kulutuste, nagu kinnisvara, toidu või riiete eest. Küll aga tasusid Savisaare eest mitmesuguseid kulutusi Siret Kotka ja Moonika Batrakova. Eile kohtus tunnistusi andnud Kotka tunnistas, et on tõesti oma arvelt tasunud Hundisilma kulusid.

Kuna oli kahtlus, et Savisaare kulude eest tasumiseks said mõlemad naised Savisaarelt sularaha, uuriti ka nende tulusid ja kulusid. Tulemuseks oli, et mõlemad kulutasid palju suuremaid summasid kui nad ise legaalselt teeninud olid. Erinevus kulude ja ametlike sissetulekute vahel oli mõlemal naisel kümnetes tuhandetes eurodes.

Siret Kotka sularahakulutuste suuruse tuvastamisele aitas kaasa see, et kui ta maksis poes sularahas, registreeris ta korralikult oma kliendikaardi.

Samuti oli suur sissetulekute ja kulude erinevus perekond Niiliksetel. Are Niilikse on Savisaare naaber, kes tegi tal kodus erinevaid töid.

Eelmsel aastal avaldas prokurör Laura Vaid Savisaare vara arestimise seaduslikkuse küsimuses peetud kohtuistungil, et nõunikud ja abilised Siret Kotka, Moonika Batrakova ja veel mõned inimesed on tasunud Savisaare igapäevaseid kulutusi 165 000 euro ulatuses.