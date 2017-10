Savisaare protsess: raskelt haige Arvo Sarapuu kohtusse ei tulnud

Tallinna endine abilinnapea Arvo Sarapuu on raskelt haige ega saanud täna seetõttu Edgar Savisaare korruptsiooniprotsessile tunnistusi andma tulla. Kohtus loeti ette tema aasta tagasi eeluurimisel antud tunnistused.

Sarapuu oli koos Savisaare ja Jaanus Mutliga üks osalisi Hiiu staadioni avamise reklaamis, mis rippus üleval enne 2013. aasta kohalikke valimisi. Kuna süüdistuse kohaselt oli see sisuliselt valimisreklaam, siis esitati ka Sarapuule kahtlustus omastamises.

Sarapuu eitas omastamist. Ta selgitas, et ettepanek Hiiu staadioni remondiks tuli, sest Nõmme Kalju kolis sealt ära ja sellest tuli palju lärmi, ajakirjandus kritiseeris linna, opositsioon ka ning surve linnale oli suur. Tavaliselt on nii, et kui opositsioon avaldab survet, peab linn midagi tegema. Oli vaja, et Nõmme Kalju tuleks tagasi staadionile, rääkis Sarapuu.

Kui staadion oli ära remonditud, arutati, kuidas inimesi sellest teavitada. Sarapuu ütles, et kampaania korraldamine otsustati Savisaare kabinetis toimunud arutelul 2013. aastal, kus osalesid teiste seas ka Jaanus Mutli ja Savisaarega hästi läbi saav reklaamitegija Raimond Kaljulaid.

Kaljulaid rääkis oma mõtetest ja otsustati teavituskampaania tellida. Sarapuu rääkis, et Kaljulaidi vastu oli tekkinud usaldus, tal olid head reklaamid. Oli näha, et ka Savisaare ja Kaljulaidi vahel oli usalduslik suhe. Linnavaltisusse tööle tulles hämmastas Sarapuud alati Savisaare soov kõike ise otsustada. Isegi, kui ta ise ei otsustanud, tahtis ta seda muljet jätta.

Reklaamis anti talle kitarr, sest ta oli seda varem mänginud. Tal kästi tulla ülikonnas staadionile, seal oli Kaljulaid koos Olga Makinaga.

Miks olid reklaamid väljas enne valimisi? Sarapuu vastas, et inimesi oli vaja kutsuda staadioni talgutele. Linn tahtis teha avamispidustust.

Sarapuu tunnistas ülekuulamisel, et avalike objektide valmimisega kaasnev teavitus aitab eelduslikult kaasa valimistulemuse parandamisele.

Tuulbergi konkurent: jäime ebaõiglaselt hankest ilma

Tänahommikused tunnistajad käisid rääkimas süüdistusest, mis puudutas Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamist ettevõtja Aivar Tuulbergi palvel.

Antifire Tuleohutuslahendused OÜ juht ja omanik Andrus Nurga rääkis, et nemad jäid sellest hankest ilma ebaõiglaselt. Ta rääkis, et kui toimus hange, siis kõige odavama pakkumise tegi kõigepealt Riito. Nurga sõnul oli Riito pakkumine odavam kui Antifire omahing, mistõttu kõigile oli selge, et Riito ei saa seda tööd teha. Riito taandus, hinnalt järgmise pakkumise teinud Antifire ja Tafrix ootasid nende võidu väljakuulutamist.

Antifire ja Tafrixi võitu aga välja ei kuulutatud, vaid nad hoopis kõrvaldati hankelt, mistõttu hange läks ühispakkujatele OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS. Põhjuseks oli näpuviga referentsis, mida nad olid hankes nimetanud.