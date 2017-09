Savisaare protsess: Priit Toobal keeldus kohtus ütluste andmisest

Tänaseks kutsuti Edgar Savisaare kohtuprotsessile tunnistusi andma Keskerakonna endine peasekretär Priit Toobal.

Toobal oli pikalt Keskerakonna esimees Savisaare ustav toetaja. Keskerakonna peasekretärina oli ta hästi kursis Keskerakonna rahastamise ja valimiskampaaniatega.

Tänane istung algas sellega, et Toobal keeldus ütluste andmisest, öeldes, et tema ütlusi võidakse kasutada tema süüstamiseks. Ta täpsustas, et keeldub ütlusi andmast kogu süüasja raames ja ka selles osas, mis puudutas tema tegevust Keskerakonna finantssekretäri kohusetäitjana.

Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Samuti tuleb täna tunnistusi andma Tallinna kommunaalameti juht Ain Valdmann ning Asta Vihvelin, Jelena Smetana, Margus Mets ja Kairit Volmer.

Valdmann andis tunnistusi seoses maadevahetuse episoodiga. "Nimelt vastavalt süüdistusele toimus 2015.a jaanuari keskpaigas Tallinna Linnavalitsuses E. Savisaare ja Keskerakonna finantssekretäri Kalev Kallo vahel kohtumine, mille käigus Kalev Kallo vahendas Edgar Savisaarele Hillar Tederi soovi, et Tallinna linnapea, vastutasuna Keskerakonnale vara lubamise eest, kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks Promptus Capital OÜ-le, mille juhatuse liikmeks on Hillar Tederi abikaasa Natalie Teder, kuuluva kinnistu Mäekalda tänaval vahetuse Tallinna linnale kuuluva kinnistuga L. Koidula tänaval. Eeltoodust tulenevalt kohtusid osapooled 19.01.2015.a Tallinna Linnavalitsuses linnapea E. Savisaare töökabinetis," rääkis süüdistaja Steven-Hristo Evestus oma süüdistuskõnes.

Valdmann ütles, et abilinnapea Eha Võrgu kaudu tuli tema ülemuseks olevale abilinnapeale Kalle Klandorfile kiri, milles Promptus Capital soovis linnaga Kadrioru pargis maid vahetada.

Valdmann helistas seejärel Kadrioru pargi direktor Ain Järvele ja palus tal kokku panna materjalid näitamaks, et sellist vahetust ei saa teha. Kadrioru park on nii looduskaitse kui muinsuskaitse all. Sellele viidati ka memos, mis pandi üheskoos kokku ja mille põhjal saatis Klandorf lõpuks välja ka vastuse palvele.

Valdmann ei osanud öelda, miks käis see taotlus läbi linnapea. Ta ütles, et erinevad taotlused võivad linna jõuda erinevaid kanaleid pidi. Ta ütles, et mingit mõjutamist Savisaare poolt ei olnud. Taotluse menetlemine ei erinenud teistest taotlustest.