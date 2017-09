Savisaare protsess: Priit Toobal keeldus kohtus ütluste andmisest

Tänaseks kutsuti Edgar Savisaare kohtuprotsessile tunnistusi andma Keskerakonna endine peasekretär Priit Toobal.

Toobal oli pikalt Keskerakonna esimees Savisaare ustav toetaja. Keskerakonna peasekretärina oli ta hästi kursis Keskerakonna rahastamise ja valimiskampaaniatega.

Tänane istung algas sellega, et Toobal keeldus ütluste andmisest, öeldes, et tema ütlusi võidakse kasutada tema süüstamiseks. Ta täpsustas, et keeldub ütlusi andmast kogu süüasja raames ja ka selles osas, mis puudutas tema tegevust Keskerakonna finantssekretäri kohusetäitjana.

Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Samuti tuleb täna tunnistusi andma Tallinna kommunaalameti juht Ain Valdmann ning Asta Vihvelin, Jelena Smetana, Margus Mets ja Kairit Volmer.