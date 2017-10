Savisaare protsess: Pettai andis TV3-le vihje saabuva Tallinna reklaamikampaania kohta

Keskerakonna reklaamimees Paavo Pettai andis TV3-le vihje selle kohta, et Tallinna linn hakkab peatselt reklaamikampaaniat tegema. TV3 tegi selle põhjal eduka reklaamipakkumise.



2013. aastal TV3 müügiinimesena töötanud Fred Nagelmann rääkis täna Edgar Savisaare korruptsiooniprotsessil, et tundis tööga seoses ka Paavo Pettaid, kes korraldas Keskerakonna reklaamikampaaniaid ja tal oli ka teisi kliente.

Pettaiga suheldes kuulis ta 2013. aastal, et Tallinna linnal on ka mõned kampaaniad kavas. Nagelmann helistas ettevõtlusameti juht Kairi Tenistele (uue nimega Kairi Vaher) ning sotsiaal- ja tervishoiuameti juht Vahur Keldrimale ning pakkus neile reklaamiaega.

Linnaametnikud saatis talle info, millist reklaami millistele sihtrühmadele vaja oli. Nagelmann valmistas pakkumise ette, saatis linnale ära ja seejärel sõlmiti linna ja TV3 vahel leping. Tegemist on samade reklaamidega, mille puhul prokuratuur süüdistab Savisaart selles, et Tallinna linna raha eest tehti sisuliselt Keskerakonna valimisreklaami.

Nagelmann ütles, et inimesena saab ta aru, et need klipid olid natuke kallutatud. Kui enne valimisi ilmuvad eetrisse linnapea ja muud inimesed suurte lubadustega, siis kõik saavad aru, et need on "huvitavad kokkusattumused".

Kutser tegi kaks reklaami Sõle spordihoone kohta

Kutser on kohtu all koos endise linnapea Edgar Savisaarega, keda lisaks altkäemaksu võtmisele süüdistatakse ka linna vara omastamises, kui enne 2013. aasta kohalikke valimisi tehti linna raha eest mitmeid reklaame. Süüdistuse kohaselt olid need sisuliselt poliitreklaamid, mille eesmärk oli parandada Keskerakonna valimistulemust.

Sõle tänavale suvel enne valimisi pandud Kutseri näopildiga reklaam viis kohtu alla ka Kutseri.

Täna käis kohtus tunnistamas plakati kujundanud Triin Peterson. Ta ütles, et temaga võttis plakati asjus kontakti Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse ametnik, kellega ta oli varem koostööd teinud. Plakat valmis Kutseri näpunäidete järgi Kutseri saadetud materjalide põhjal. Kutser ütles, et soovis seal näha sõnumit, enda pilti ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse logo.

Kui Kutser jäi plakatiga rahule, saatis Peterson linnaosavalitsusele arve. Peterson seda tollal valimisreklaamina ei käsitlenud, sest sellel polnud erakonna sümboolikat. Küll aga nentis Peterson, et see sarnaneb valimisreklaamidele, sest valimisreklaamidel tavaliselt inimese pilt, nimi ja mingi lubadus.

Peterson oli teinud ka poliitreklaame erinevatele Keskerakonna kandidaatidele.

Prokurör Steven-Hristo Evestuse meenutuse peale tuli Petersonile meelde, et ta on teinud Kutserile ka ühe Keskerakonna logoga postkaardi, kus Kutser lubas samuti ujulaga spordihoonet. Postkaart sarnanes Sõle 40 hoonel olnud plakatile. Selle postkaardi eest tasus Kutser füüsilise isikuna.

Savisaare kaitsja Oliver Nääsi küsimusele vastates ütles Peterson, et tema eristab valimisreklaami muust reklaamist selle järgi, et valimisreklaamil on erakonna logo ja kandidaadi number.

Avalike suhete nõunik: see oli ujula reklaam

Tollal Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik olnud Katrin Hinrikus ütles, et Kutser ja tollal linnaosavanem olnud Karin Tammemägi soovisid spordihoone rajamise kohta reklaami teha. Kutser võttis selle teema endale, sest see jäi tema haldusalasse.

Plakati ettevalmistamisega tegeles Kutser ise, tasuti selle eest linnaosavalitsuse avalike suhete rahast.

Hinrikus jäi seisukohale, et tegemist oli spordikompleksi rajamise ja mitte Kutseri isiku reklaamiga, sest seal polnud üleskutset valida Kutserit.

Olga Makina: pildistamise korraldas Kaljulaid

Hiiu staadioni talgutele ja peole kutsuvate plakatite fotod pildistanud Olga Makina rääkis täna kohtus, et nii Edgar Savisaare, Arvo Sarapuu kui Jaanus Mutli kohalekutsumise ja muu pildistamisega seotu korraldas HD Video Baltic OÜ juhatuse esimees Raimond Kaljulaid.

Makina rääkis, et kuna tegemist oli välireklaamiga, pidid piltidel olema suured muusikariistad. Hankida õnnestus kitarr, trummid ja akordion. Kui läks pildistamiseks, rääkis Sarapuu, et on kunagi noorena bändis kitarri mänginud ja ta isegi mängis natuke ette. Akordion oli raskem ja anti Mutlile kui nooremale mehele. Savisaar sai seega trummid. Savisaar asetati omakorda pildil kõige keskele, sest trumm oli valget värvi ja keskel langes valgus sellele kõige paremini.

Makina ütles, et on ka mitu aastat teinud Keskerakonna reklaamikampaaniate jaoks poliitikute portreepilte.

Mati Liliallik: maratoni nime väänati

2013. aastal SEB Tallinna maratoni korraldamisega tegelenud MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi juhatuse liige Mati Lilliallik rääkis täna kohtus, et Tallinna linn oli 2013. aastal maratoni jaoks oluline koostööpartner.

Kui Liliallik käis linnavalitsuses maratoni puudutavatel nõupidamistel, oli seal ka Paavo Pettai. Pettai võttis temaga hiljem ühendust ja uuris maratoni turundusplaani kohta. Liliallik ei osanud öelda, miks oli see just Pettai, kes linna poolt asja ajas.

Pettailt kuulis ka Liliallik, et linnal on plaanis ka oma reklaami teha. Liliallik ei osanud selles midagi halba näha, aga kui klipp talle saadeti, tekitas temas ja partnerites pahameelt, et seda nimetati Tallinna maratoniks, aga ametlik nimi oli SEB Tallinna maraton. See pahandas ka ürituse sponsoriks olnud SEB-d.

Liliallik rääkis, et tollal oli juttu ka maratoni muutmisest Tallinna maratoniks, aga SEB ei olnud nõus lepingu ennetähtaegse lõpetamisega. SEB lõpetas maratoni toetamise alles sel aastal.

Sõle spordikeskus avatakse homme

11. oktoobril kell 15.00 avatakse pidulikult Põhja-Tallinnas multifunktsionaalne Sõle spordikeskus (Sõle 40a), teatas Raepress. Tegemist on sama spordikeskusega, mille reklaamimine Kutserile kohtuasja kaela tõi.

Avatavas spordikeskuses on nii pallimängude saal, vehklemissaal, ujula, võitluskunstide saal ja jõusaal. Mullu valmis keskuse juures ka täismõõtmetes FIFA Star2 rahvusvahelistele normidele vastav kunstmurukattega jalgpalliväljak, millel on 385 kohaga tribüün. Väljaku saab katta täispuhutava halliga, et treenida igal aastaajal ja iga ilmaga.

Sõle spordikeskuse detailplaneering algatati aastal 2003, kehtestati 2009 ning projekti ideekonkurss korraldati 2012. aastal. Projekti arhitektid on arhitektuuribüroost Kadarik ja Tüür Arhitektid OÜ. Ehitaja leidmiseks korraldatud riigihanke võitis 6,8 miljoni euroga Nordlin Ehitus OÜ ja Astlanda Ehitus OÜ ühispakkumine. Koos sisustusega läks spordikompleks maksma 8,5 miljonit eurot.