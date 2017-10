Savisaare protsess: Kutser tellis ka oma raha eest Sõle tänava spordihoone rajamist lubava reklaami

Priit Kutseri reklaam Foto: Rauno Volmar

Endine Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja Priit Kutser on kohtu all seoses linnaosavalitsuse raha eest üles pandud plakatiga, milles lubas rahvale Sõle tänavale ujulaga spordihoonet. Täna selgus kohtus, et Kutser on tellinud oma raha eest sarnase Keskerakonna sümboolikaga reklaami.