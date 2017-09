Savisaare protsess: juhutöölisest valvur ja autoettevõtja rääkisid, kuidas nad Savisaart ja Kallot rahajutuga hullutasid

Edgar Savisaare kriminaalasja üks kummalisemaid episoode on see, kuidas kaks venekeelset meest ajasid Keskerakonna juhtidele Edgar Savisaarele ja Kalev Kallole vene raha lubades kärbseid pähe, sest üks neist tahtis partei toel püsivale tööotsale saada.

Ärileht kirjutas eelmisel aastal kohtutoimikute põhjal, kuidas kaks inimest hullutasid Kallot ja Savisaart jutuga Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa rahast, sest juhutöölisena tegutsenud Tarassov tahtis ametisse saada.

Juhutöölisest valvur Viktor Tarassov oli kuidagi jutule saanud Keskerakonna finantssekretär Kalev Kalloga. 30. novembril 2014 toimus kohtumine Savisaare Kallo, transpordiettevõtja Stanisalv Alteri ja Tarassovi vahel.

Tarassov ütles täna kohtus, et kohtumise põhjuseks oli tema soov saada palgatööle. Keskerakonna meelitamiseks oli Tarassov kaasa kutsunud tuttava ettevõtja Alteri, et meelitada Keskerakonda võimaliku rahalise toetusega enne valimisi.

Täna tunnistusi andnud Alter rääkis, et tema tuli kohtumisele, sest vana tuttav Tarassov palus abi. Kallo rääkis Alteri sõnul Poska majas toimunud kohtumisel, et Keskerakonnal on raha vaja ja küsis abi. Kallo ütles, et kui raha laekub pangakontole, on Keskerakond valmis oma maja vanalinnas ajutiselt pantima, kuni raha on tagasi makstud.

Alter küsis, kas sularahas saab ka maksta. Kallo ütles, et ülekandega on parem. Rääkis peamiselt Kallo, Savisaar oli suurema osa ajast vait.

Loe veel

Alter ütles, et tema tuli kohtumisele vaid selleks, et Tarassov tööle vormistada. Muu oli lihtsalt jutt.

Alter rääkis täna, et küsis Kallolt, kas raha võib olla pärit Venemaalt. Kallo vastas, et see pole soovitatav, oleks parem vormistada Eestis mingi äriühing, sest Keskerakond on pideva jälgimise all. Tarassov ütles, et tema Venemaalt raha küsimisest midagi ei mäleta.

Tarassov kohtus peale seda päeva veel mõned korrad Kalloga, kuni Kallo hakkas kohtumisi vältima ja ütles, et abi pole vaja.

Enne Tarassovi ja Alteri tunnistusi vaidles Kallo kaitsja Kristi Rande, et need tunnistad pole asjakohased. Prokurör Steven-Hristo Evestus ütles, et Tarassov tõendab konkreetselt kuriteo motiivi ehk Keskerakonna suurt rahavajadust sel ajal.

Süüdistuse kohaselt korraldas Savisaar enne 2015. aasta riigikogu valimisi Keskerakonna varjatud rahastamist, sest erakond oli rahahädas.