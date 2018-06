Savisaare protsess jätkub: Kohus teeb otsuse Savisaare jätkamise osas kell 14

Savisaarel on lisaks suhkruhaigusele tekkinud ka neerufunktsiooni häired. Savisaare tervis on aasta jooksul halvenenud ja Volke hinnangul võib ta kohtuprotsessi tekitatud stressi tõttu surra. Nääs ütles, et see on piisav põhjus, et Savisaare kriminaalmenetlus lõpetada.

Prokurör Steven-Hristo Evestus polnud sellega nõus. Evestus juhtis tähelepanu, et Savisaart on kogu aeg ravitud Jõgeva haiglas, mille peaarst on Savisaare tuttav Peep Põdder. Ka täna on ta jälle Jõgeva haiglas Põdderi juures.

Prokuröril oli kahtlus, et Savisaar on hospitaliseeritud istungite ajaks Jõgeva haiglasse, sest see võib olla viisiks, kuidas Savisaar ja ta raviarst saadavad sõnumit, et ta ei suuda istungil osaleda.

Evestus ütles, et nad on kohtuistungeid edasi lükanud, et eksperdid saaksid arvamust avaldada. Eksperdid avaldasid arvamust ja leidsid, et Savisaar saab kohtu all olla. Evestus arvas, et Savisaare menetlust ei pea lõpetama ja otsida tuleb uued istungiajad.

Istung lõppes kell 10.37. Kohus läks otsust tegema. Tagasi tullakse kell 14. Siis selgub, mis Savisaarest saab.