Savisaare protsess jätkub Kofkini viinerikioskite teemaga

Täna jätkub Harju maakohtus protsess Tallinna endise linnapea Edgar Savisaare üle, keda süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Eile käisid kohtus tunnistusi andmas linnavalitsuse töötajad, kes andsid tunnistusi peamiselt kümnekonna aasta eest linna püstitatud viinerikioskite asjus. Samal teemal jätkatakse ka täna.

Tänaseks on kohtusse kutsutud alljärgnevad tunnistajad: Arvi Vaaderpass,

Eero Jürgenson, Hamsadevi Viljasaar, Kaia Sarnet, Marika Pärn, Mart Pops, Kaarina Penu, Arnold Knuut, Lille Jenk ja Jan Valgma.

Arvi Vaaderpass rääkis, et tema firma Coffee In soetas Alexander Kofkini firma Estkompeximi viinerikioskid kesklinnas, et neist oma kohvipoed teha. Ta rääkis, et äri oli alguses väga edukas, aga peale seda, kui ajakirjandus hakkas neid putkadeks nimetama, kannatas nende maine ja see mõjus ärile halvasti.

Peale kioskite soetamist soovis Coffee In nende välisilmet muuta ja esitas oma nägemuse linnale, et sellele heakskiit saada. Linnale uus ilme ei meeldinud, Coffee Ini agressiivne punane häiris. Vaaderpassile tundus, et linn hakkas venitama, mistõttu kioskite välimus muudeti ära linnalt luba saamata.

Vaaderpass meenutas, et ilma lubadeta muudetud välimus mingit rahatrahvi kaasa ei toonud, küll võis tulle näiteks mõni hoiatuskiri.