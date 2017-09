Savisaare protsess: Hillar Teder oli Keskerakonna jaoks nagu pank, kust saadi valimiskampaaniateks raha

Aastatel 2013-2015 laenas ettevõtja Hillar Teder korduvalt raha Keskerakonna valimiskampaaniate korraldamiseks.

Täna käis altkäemaksu võtmises süüdistatava Edgar Savisaare protsessil tunnistusi andmas suhtekorraldaja Margus Mets. Ta rääkis, et tunneb tööalaselt juba kaua Keskerakonna pikaajalist kampaaniameister Paavo Pettaid, kes tegutseb firma Midfield OÜ kaudu.

2013. aastal sattus ta kokku Pettaiga, kes rääkis, et Keskerakonna valimiskampaaniaga enne kohalikke valimisi on kõvasti tegemist, lisaks on Keskerakonnal raha otsas.

Nad leppisid kokku, et Metsa firma Marimark asub Midfieldi alltöövõtjaks ja ostab Midfieldi eest ära reklaamipinnad, sest reklaamimüüjad soovivad poliitreklaami eest ettemaksu, mida Keskerakond maksta ei suutnud. Hiljem pidi Midfield Marimarkile raha koos kasumiga tagasi maksma, kui Midfield raha saab. Mets lausus, et arveid esitas ta Midfieldile umbes 216 000 euro eest ja tema kasum sellest ärist oli umbes 15 000 eurot.

Kuna vajalikku raha polnud ka Metsal endal, pöördus ta oma sugulane Hillar Tederi poole ja küsis temalt laenu. Laenu intressiks oli kaks protsenti, mis Metsa sõnul oli tollases intressikeskkonnas mõistlik intress.

Laen tuli tagasi maksta poole aasta jooksul, aga sellega ei saanud Midfield hakkama, vaid umbes 60-70 tuhat eurot võlga jäi üles. Metsa see ei häirinud, sest viivis jooksis ja ta oli kindel, et Pettai maksab tagasi.

Võla maksis Midfield tagasi alles veebruaris 2015, kui oli raha saanud. Mets ütles, et tema ei teadnud, kust Midfield raha sai. Täna käisid kohtus aga mitmed tunnistajad, kes rääkisid sellest, kuidas 30. jaanuaril 2015 kandis üks Hillar Tederile kuuluv firma üle 200 000 euro suuruse laenu Midfieldile. Raha oli mõeldud Keskerakonnale valimisreklaami ostmiseks.

Tegelikult maksis Pettai peale raha saamist ära oma vana laenu Metsale. Mets omakorda maksis tagasi oma laenu Tederile. Skeem oli seega järgmine: Teder laenas raha Keskerakonna 2013. aasta valimiskampaania tegemiseks ja kui tuli aeg laenata raha 2015. aasta valimiskampaania jaoks, sai Teder lõpuks tagasi viimase osa laenust, mille ta oli andnud eelmise kampaania tarvis.

Jaanuaris ja veebruaris 2015 sai Midfield kahes osas kokku 275 000 eurot laenu Tederilt. Sellest suurem osa kulus tõesti reklaami ostmisele, aga peale esimese rahasumma saamist maksis Pettai endale ka juhatuse liikme tasu, dividende ja võttis välja sularaha.

Kuidas Teder Keskerakonda rahastama sattus? Pettai rääkis 17. augustil kohtus, et 2013. aastal tutvustas Mets teda Tederiga, kes pakkus, et Pettai võiks kaasa lüüa admiraliteedi basseini turundamise juures. Samast laenust Metsale rääkis Teder ka 2015. aastal Äripäevale antud intervjuus.

2015. aasta laenu saamise leppisid omavahel kokku Savisaar ja Teder. Nende pealtkuulatud vestlustest oli kuulda, kuidas 19. jaanuaril kohtusid Teder ja Savisaar viimase kabinetis.

Savisaar rääkis Tederile, et neil mõlemal on üksteist vaja. Teder ütles, et ei saa kohe aidata, sest tal on suur likviidsuskriis ja raha on vähe. Teder uuris, kas saaks kuu aja pärast, aga Savisaare jaoks sellist võimalust polnud, sest valimised olid juba märtsis ja ilma ettemaksuta reklaami keegi Keskerakonnale ei müünud.

Teder kurtis, et ajaline moment on raske. Tema olukorra tegid keeruliseks sanktsioonid ja Vene turu kukkumine. Teder rääkis, et peab võtma LHV pangast miljoni laenu 8-protsendilise intressiga, sest raha on hädasti vaja. Täna näidati kohtus dokumenti, mis näitas, et 22. jaanuaril laenaski üks Tederi firma LHV-lt miljon eurot.

Tederil oli soov ka. Ta tahtis linnaga maad vahetada. Sellest rääkis Savisaarele 16. jaanuaril 2015 Kalev Kallo. Selle eest sai Kallo süüdistuse altkäemaksu vahendamises.

17. veebruaril 2015 külastas Teder uuesti Savisaare kabinetti. Teder rääkis oma tennisehallidest Kadriorus, mille naaber on Tallinna linn. Teder rääkis, et oleks mõistlik Tallinna linnaga maad vahetada. See oli vastuteene, mida ta soovis Keskerakonna rahastamise eest.