Savisaare protsess: ametnik muretses, mida linnapea ütleb, kui Meritoni ei valita

Tallinna linnakantselei välissuhete ja protokolliosakonna juhataja Heili Luik rääkis täna kohtus, et 2014. aastal INTA konverentsiks asukohta valides mõtles ta pidevalt, mida linnapea Edgar Savisaar ütleb, kui ta ei vali kongressi asukohaks Meritoni hotelli.

Luik rääkis, et kui tekkis vajadus konverentsi korraldada, jäid kiiresti valikusse vaid Viru ja Meriton, mille hinnapakkumised olid enamvähem võrdsed. Esialgu eelistas Luik oma meeskonnaga Viru hotelli, Meritonis polnud ta kunagi konverentse korraldanud.

Esialgu tundus Viru hotelli nii mahutavuselt kui pakutavatelt võimalustelt parem, aga aja jooksul kongressi formaat muutus selliseks, et Viru ja Meriton sobisid mõlemad ühtemoodi.

Mingit Savisaare survet kongress Meritonis korraldada ei olnud, aga Luik tunnistas täna küsitluse lõpuosas kohtunikule, et teda vaevas kogu aeg küsimus, mida Viru hotelli eelistades Savisaaarele öelda. On ju teada, et Savisaar on Meritoni omanik Alexander Kofkini sõber. Luik tõi välja ka selle, et pikalt Savisaare juhtida olnud Keskerakond korraldas oma üritusi just Meritonis.

Kartes küsimust, et miks eelistati Viru hotelli, kui Meritoni pakkumine oli hinnalt vaat et paremgi, otsustas Luik käia mõlemas hotellis vaatamas. Meritoni külastades leidis ta, et see sobib samuti konverentsi korraldamiseks.

Meriton valiti ära, muret polnud, oleks Viru valinud, oleks mure olnud, rääkis Luik kohtus. Kui Luik rääkis Aasale, et valik langes Meritoni kasuks, Aas rõõmustas.

Kui Luik ei pidanud Savisaarele hotellivaliku asjus aru andma, siis INTA konverentsi korraldaja abilinnapea Taavi Aas pidi. Oktoobris kuulati pealt mõnda vestlust Savisaare ja Aasa vahel, kus Savisaar just selle kohta päris.

21. oktoobril 2014 käis Aas Savisaare kabinetis seoses INTA konverentsi temaatikaga. Aas küsis INTA kohta, et kas täna kooskõlastatakse tehniline pool. Lahtine oli, kas Viru või Meritoni hotell.

Konverentsi korraldajad tahtsid Aasa sõnul teha kooli tüüpi, laudadega üritust. Virusse mahuks Aasa sõnul paremini, sest linn tahab oma külalisi juurde panna.

22. oktoobril kohtusid Savisaar ja Aas jälle Savisaare kabinetis. Savisaar arvas, et peaks ikkagi Meritoni kasuks otsustama. Aas ütles ok, et püüavad. Savisaar arvab, et see pole nii suur summa.

Samal päeval kohtus Kofkin Savisaarega Meritoni hotellis asuvas restoranis Balalaikas. Savisaar ütles Kofkinile, et ta ütleks mõnele oma töötajale Meritoni asja.

Üks Savisaarele esitatud süüdistusi puudutabki seda, et ta võttis altkäemaksu INTA konverentsi Kofkini hotellis korraldamise eest.