Savisaare lähikondlased: Edgar peab üldnimekirja esinumbri pakkumist lollitamiseks

Täna kohtus Edgar Savisaarega endine Kesknädala peatoimetaja Urmi Reinde, kes möödunud sügisel usalduse puudumise tõttu erakonna uue juhatuse poolt vallandati. Ehkki täna polnud Reinde sõnul jututeemaks kohalik poliitika, teab ta arvata, et Savisaar peab talle pakutud kohta Keskerakonna üldnimekirja esinumbrina mõnitamiseks.

"Keskerakonna praegune juhtkond lollitab sellega valijaid, aga kindlasti ta ei suuda lollitada kolleege," ütles enda sõnul Savisaart juba 40 aastat tundnud Reinde. Juba sama päeva õhtul, mil pakkumine tehti, helistas Reinde Savisaarele ja küsis, mis asi see ühisnimekiri on. Savisaar polevat ka teadnud.

Küsimusele, kas Savisaar tundis end pakkumisest lollitatuna, vastas Reinde: "Absoluutselt. Väljanaermine. Minu arvates on see väljanaermine."

"Minu isiklik arvamus on, et teda alandati meelega. Praegune keskerakonna juhtkond alandas sellega Savisaart meelega ja teadlikult. Nad ei ole ju rumalad inimesed, nad teavad ju poliitikat," lisas Reinde.

"Kohalikel valimistel Eesti vabariigis ei ole ühisnimekirja. See küsimus tekkis kohe sama päeva õhtul, kui (pakkumisest - A. P.) teatati. Nad ei öelnud ju, et nimetame teda Lasnamäe või Kesklinna esinumbriks, mis oleks olnud seaduslik. Mingi ebaseaduslik nimekiri, ma ei tea mis asi see on," jäi erakonna ettepanek Reindele segaseks.

Pisut üle nädala tagasi teatas ka Savisaare nõunikuna töötanud Priit Kutser, et Savisaar pakkumist tõsiselt ei võta. "Kõige ihaldusväärsem positsioon on Tallinna linnapea kandidaadi koht või siis Lasnamäe esinumber. Üldnimekirja esikoht on täiesti sümboolne ja Edgar nimetas seda lausa mõnitamiseks," teatas Kutser sotsiaalmeedias.

Reinde sõnul pole aga alust arvata, et Savisaar oma nimekirjaga välja tuleks. "Minu arvates on Savisaar terve oma teadliku elu võidelnud valimisliitude vastu, sest ta on ikkagi riigimees, kes arvab, et riigis teevad poliitikat erakonnad," ütles Reinde.

12. juulil teatas Keskerakonna peasekretär Mihhail Kõlvart, et erakond pakub Edgar Savisaarele sügisestel valimistel üldnimekirja esinumbri kohta. Idee käis välja Yana Toom.

Kõnealune positsioon aga ei tähendaks Savisaarele ei linnapeakandidaadi ega ka ühegi valimisringkonna esinumbri kohta. Taavi Aasa sõnul on linnapeakandidaat ikkagi tema ja kõigil kaheksal piirkonnal on oma esinumbrid juba olemas.