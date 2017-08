SAVISAARE KOHTUPROTSESSI PÕNEVAIM TUNNISTAJA | Mida räägib mees, kes teab Keskerakonna rahaasjadest peaaegu kõike?

Täna kell 10 tuleb Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare altkäemaksuvõtmise kohtuprotsessile tunnistusi andma Keskerakonna endine kampaaniameister Paavo Pettai. Prokuratuur pidas tema koostööd õiguskaitsjatega piisavalt väärtuslikuks, et vabastas eelmisel aastal Pettai kriminaalasjas kahtlustusest.

Pettai korraldas aastaid Keskerakonna valimiskampaaniaid ja kuna valimised on kallid, siis tegeles ta ka nende jaoks raha hankimisega. Kohtuprotsessi seniste materjalide kohaselt oli Keskerakonnal 2014. aasta teises pooles ja 2015. aasta talvel enne riigikogu valimisi pidev rahahäda, mille lahendamiseks prooviti igal moel raha kokku ajada. Raha pidigi minema Pettaile, et too saaks Keskerakonnale reklaami teha.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus kirjeldas oma süüdistuskõnes Pettai rolli järgmiselt:

Lisaks joonistub reklaamiasjast välja (nt P. Pettai ütlused), et Tallinna linna rahalisi vahendeid ja Keskerakonna rahalisi vahendeid ei suudetud hoida lahus, ei tehtud enam vahet linnapea ja erakonna esimehe kohal ning linnapea koha hoidmise eesmärk oli pigem erakonna toetuse kasvatamine, erakonnale toetuste otsimises ning selle huvides ametialaste ülesannete täitmine. Seega on selline tegevus oma põhiolemuselt olnud suunatud avaliku võimu seadusliku toimimise kahjustamisele.

Teises kohas: MTÜ-le Eesti Keskerakond E. Savisaare esinduses on esitatud süüdistus P. Pettai ning K. Kallo kaasaaitamisel H. Tederilt Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises.

Ja veel: Kohtumisel esitas E. Savisaar H. Tederile omapoolse soovi ametiseisundi kasutamise eest, nimelt oli E. Savisaar valmis oma ametiseisundit kasutama ning korraldama kinnistute vahetuse, kui vastutasuna annab Hillar Teder Keskerakonnale valimiste tarbeks raha. Eeltoodust tulenevalt andiski H. Teder MTÜ-le Keskerakond vara, korraldades oma pojale Rauno Tederile kuuluva Retail Real Estate OÜ poolt 275 000 euro ülekandmise Paavo Pettaiga seotud ettevõttele Midfield OÜ, kes kasutas kõnealust summat Keskerakonna kampaaniaarvete eest tasumiseks.

17.02.2015 toimus E. Savisaare ning H. Tederi vahel uus kohtumine, mille käigus H. Teder kordas omapoolset palvet, ning E. Savisaar, vastutasuna Keskerakonnale 275 000 euro andmise eest, lubas korraldada kõnealuste kinnistute vahetuse. Keelatud annetuse episoodis esitatud süüdistuse kohaselt E. Savisaar, H. Teder ning P. Pettai leppisid kokku H. Tederi poolt Keskerakonnale erakonnaseaduse § 122 lg 3 mõttes keelatud annetuse tegemises, varjates asjaolu, et laenulepingu sõlmimine MTÜ-ga Eesti Keskerakond ei vasta erakonnaseaduses sätestatud erakonnale laenu andmise tingimustele, kuivõrd laenuandja ei olnud krediidiasutus.