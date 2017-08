Savisaare kohtuprotsess jätkub: Kofkini alluvad mäletavad väga vähe

Kohtu määrusega ametist kõrvaldatud Tallinna linnapea Edgar Savisaare kohtuprotsess jätkub. Täna jätkatakse ettevõtja Alexander Kofkinit puudutavate materjalide uurimist.

Savisaart süüdistatakse selles, et ta võttis altkäemaksu Kofkinilt, et tollele kuuluv OÜ Estkompexim Toitlustus saaks pikendada oma vanalinna kinnistute rendilepinguid Tallinna linnaga.

Samuti soovis Kofkin süüdistuse kohaselt, et 2015. aasta jaanuaris toimuv Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni (edaspidi INTA) 38. kongress, mille korraldamine oli Tallinna linna ülesandeks, toimuks Kofkinile kuuluvas Meriton hotellis.

Tänane istung algas ühelt poolt Kofkini kaitsja Aivar Pilve ja Savisaare kaitsja Oliver Nääsi ning teiselt poolt süüdistaja Steven-Hristo Evestuse vaidlusega selle üle, kuidas kohtuprotsessiga edasi minna. Kaitsjad kritiseerisid, et Evestus kutsub tunnistajaid, ilma et kaitsjad teaksid piisavalt pikalt ette, kes tuleb, mistõttu nad ei saa piisavalt hästi ette valmistuda. Kaitsjad tahtsid vähemalt kaks nädalat ette teada, kes millal tunnistama tulevad.

Evestus vastas, et kaitsjad teavad juba eelmisest aastast, mida tunnistajad ülekuulamisel öelnud on. Kohus leidis, et kaitsjatel piisab 2-3 päeva pikkusest etteteatamisest, millised tunnistajad tulevad.

Peale seda vaidlust mindi edasi kirjalike tõendite uurimisega, mis puudutavad Kofkini erinevaid ärisid, sealhulgas kümne aasta tagust viinerikioskite püstitamist Tallinna.

Evestus näitas läbiotsimise käigus leitud tõendeid sellest, et Savisaar sai Kofkinilt 2009. aasta sügisel 500 000 krooni laenu.

Samuti näitas Evestus täna mitmeid lepinguid, mis puudutasid vanalinna kohvikupinda, mida Kofkini firma linnalt üüris. Sama pind üüriti kohe edasi Amintori nimelisele firmale, mis seal tegelikult kohvikut pidas. Varasemates pealtkuulatud vestlustes oli kuulda Kofkini pikkasid vestluseid oma töötajatega teemal, kuidas minimeerida riskid Kofkini firmale ja tagada, et allüürnik maksaks võimalikult palju ja võtaks omale kõik kohustused. Sealhulgas pidi allüürnik ise remonti tegema.

Samuti tutvuti rahvusvahelise koostöö palvete alusel saadud andmetega. Kui Savisaar käis 2014. aastal koos Siret Kotkaga Hispaanias puhkamas, jälgis Hispaania politsei neid pidevalt, jäädvustades iga nende sammu, kus käidi, kellega kohtuti.

Samuti uuriti õigusabipalvet Šveitsi, kust selgus, et Savisaare ja Kotka lennupiletid Malaga-Stockholm-Riia marsruudil tasus Kofkin.

Kristjan Kasak: Savisaarega ei suhelnud

Estkompexim Toitlustus OÜ juhatuse liige Kristjan Kasak lausus täna tunnistusi andes, et juba 2013. aastal leidis ta, et Raekoja platsi kohviku rendilepingu pikendamine oleks firmale kasulik. Rendileping kestis veel kaks aastat, aga ta soovis varakult hakata asju ajama.

Varasemad lepingud olid viieaastased, aga järgmist soovis ta sõlmida 10 aasta peale. Linnaga peetavate läbirääkimiste käigust rääkis ta ka teistele juhatuse liikmetele ja Kofkinile. 2014. aasta vestluste käigus võis ta pigem rääkida rohkem allüürilepingust OÜ Amintoriga.

Amintori ja Estkompexim Toitlustuse vaheline seos on tema sõnul hall ala. Kasaku sõnul kasutas Estkompexim Toitlustus pinda ise, aga tegi seda operaatori kaudu. Amintoriga oli sõlmitud koostöölepe, mille üheks osaks oli allüürilepe, kus olid kirjas üürimaksed.

Savisaarege keegi tema firmast tema teada ei suhelnud. Küll aga suhtles ta abilinnapea Eha Võrguga. Ta soovis korduvalt Võrguga jutule saada, aga enne jutule saamist saadeti teda korduvalt pikalt. Kasak ütles, et tema üritas järjepidevalt linnaametnikega suhelda ja lepingut sõlmida, aga mingit järsku muutust ametnike suhtumises ta ei märganud. Samuti ei olnud tal mingit juttu Kofkiniga sellest, et Kofkin oleks justkui kõik ise korda ajanud.

Aleksandr Burõhh: ei tea midagi

Kofkin on Burõhhi onu, 5-6 aastat tagasi kutsus Kofkin Burõhhi enda juurde, et too aitaks rahaasju korras hoida. Raekoja platsi rendilepingu pikendamisest ta midagi ei mäletanud, küll aga leidis ta peale ülekuulamist kapos mõned asjaga seotud dokumendid, millele ta oli allkirja andnud. Samuti ei teadnud ta midagi INTA kongressist.

Samuti pole Meritoni hotellis töötav Burõhh midagi kuulnud sellest, nagu oleks Kofkin tasunud Savisaare toa eest Meritoni hotellis.

Kofkini erinevate ettevõtete juhatuse liige Peedu Zeiger rääkis täna kohtus, et tema raekoja platsi rendilepingutega väga kokku ei puutunud, sest sellega tegeles peamiselt Kasak. Küll aga kinnitas Zeiger, et Tallinna linn oli kursis sellega, millised olid allüürilepingu tingimused.

Küll aga oli Estkompexim Toitlustusel Zeigeri sõnul Tallinna õigusaktide kohaselt õiguspärane ootus rendilepingu pikendamisele, sest Estkompexim Toitlustus oli oma kohustused korralikult täitnud.

Mis puudutas INTA konverentsi, siis Meritoni müügimeeskond hakkas sellega tegelema juba septembris 2014. Oktoobris oli Zeigeril sel teemal üks telefonivestlus Kofkiniga.

Kesklinna vanema asetäitja: taoline allüürileping on ebatavaline

Linnaosavanema asetäitjana linnavara haldamise eest vastutav Jüri Lump rääkis, et kui ettevõtja on linna ees korrektselt oma kohustused täitnud, eelistab linn selle ettevõtjaga rendilepingut pikendada. Estkompexim oli oma raekoja platsi pinna kohustusi korralikult käitunud.

Lump ütles, et 10-aastaseid rendilepinguid tehakse enamasti siis, kui sellega kaasnes ka investeeringukohustus. Taoline koostöölepingu vormis allüürileping, mis oli Estkomexim Toitlustusel sõlmitud Amintoriga, oli Lumpi sõnul ebatavaline. Lump nentis, et üürimaksed, mida Amintor pidi maksma, tundusid talle teiste samasuguste pindadega võrreldes ebatavaliselt kõrged.

Eelnevalt on kohus tunnistajatest kuulanud reklaamiärimees Paavo Pettai ja ehitusärimehe Tarvo Tederi ütluseid. Süüalustest on seni kohtu all tunnistusi andmas käinud eksminister Villu Reiljan ja Priit Kutser. Kokku soovib kohus üle kuulata ligi 150 inimest.

Lisaks on kohus tutvunud ka kirjalike materjalide ning jälitustoimingute käigus kogutud helisalvestitega.

Riigiprokuratuur süüdistab Edgar Savisaart altkäemaksuga nõustumises ning selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Lisaks Edgar Savisaarele on süüdistus esitatud ka Keskerakonnale. Samuti ärimees Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Hillar Tederile, Aivar Tuulbergile, Kalev Kallole ja ekspoliitikutele Villu Reiljanile ning Priit Kutserile.