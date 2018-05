Savisaare kohtuasja jätk: firma nõuab Kofkinilt 350 000 eurot

Edgar Savisaare kohtuprotsess 12.06.2017 Foto: Andres Putting

Seni on avalikkuse eest varju jäänud, et Tallinna Raekoja platsil Rae restorani pidav firma Amintor läks eelmise aasta detsembris ärimees Alexander Kofkini firma vastu kohtusse ja väidab sisuliselt oma hagis, et Kofkin ka pettis linna, vahendas ERR-i uudisteportaal.