Savisaare kohtuasi jätkub: Savisaar maksis Tõnis Sõõrumaale üüri sularahas

Täna kell 10 jätkub kohtuasi Tallinna endise linnapea Edgar Savisaare üle, keda süüdistatakse altkäemaksu võtmises.

Tänaseks olid kutsutud kriminaaltulu tuvastamisega seotud tunnistajad Kirsti Jahilo, Tõnis Sõõrumaa, Galina Krivorutško, Are Niilikse ja

Maiga Niilikse.

Tõnis Sõõrumaa isa on ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kellega koos teeb Savisaar kohalikeks valimisteks ühist valimisliitu. Eelmistel kohalikel valimistel registreeris Savisaar end just Tõnis Sõõrumaa korterisse elama, sest Lääne-Virumaal elaval Savisaarel oli tarvis sissekirjutust Tallinnas, et ta saaks pealinnas kandideerida.

Tõnis Sõõrumaa rääkis, et 1. augustist 2014 üüris ta ühe aasta jooksul oma korterit Rotermanni kvartalis välja Savisaarele. Savisaare üürisoovist kuulis ta oma isa kaudu.

Savisaar maksis oma arved kõik sularahas. Raha tõi Urmas Sõõrumaa juures töötav Priit Põld, kes tunneb Savisaart ja puutub temaga tihedalt kokku seoses erinevate planeeringute ja muu sellisega. Sõõrumaa eeldas, et raha sai Põld Savisaarelt. Kõik sularaha laekumised üüritulust pani Sõõrumaa kirja ja andis selle kohta vastava dokumendi.

Kui eelmisel kevadel kinkis hulk tundmatuks jääda soovivaid ettevõtjaid jala kaotanud Savisaarele elektrilise ratastooli, esindas neid just Sõõrumaa juures töötav Põld. Urmas Sõõrumaa oli ka ainus ettevõtja, kes ratastooli ostmises osalemist tunnistas.

Täna tunnistusi andnud Are Niilikse ja tema abikaasa Maiga Niilikse on Savisaare naabrid. Are on teinud Savisaare juures erinevaid majapidamistöid. Kui eelmisel nädalal uuriti kohtus Savisaare rahaasju, siis leiti, et ka Niiliksete perekonna kulud olid suuremad kui nende ametlikud tulud.

Niilikse rääkis, et on teinud Savisaare talus erinevaid töid. Niilikse ütles, et tasu sai ta Savisaare firmalt Fixor Holding pangaülekandega, sularahas pole Savisaar talle kunagi maksnud.

Are Niilikse abikaasa Maiga rääkis, et aitas kunagi Hundisilmal koduseid töid teha, aga pole sellega enam 5-6 aastat tegelenud. Ta rääkis, et Hundisilmal töötas ta siis, kui seal elas veel Vilja Savisaar. Palka maksti talle Vilja Savisaare tuttava Ülle Johansoni firma OÜ Karia kaudu.

Süüdistaja Steven-Hristo Evestus küsis temalt, kust on pärit aastatel 2005-2015 tema ja ta abikaasa arvele kantud sularaha mitusada tuhat krooni ja kümned tuhanded eurod. Maiga Niilikse ütles, et tema müüb taimi ja mees teeb puutööd, mistõttu sealt saadud raha panidki nad arvele säästuks.

Edgar Savisaare kommunaalkulude tasumisest ei teadnud ta midagi, tema pole Savisaart kommunaalmaksete tasumisel aidanud.

Täna käis tunnistusi andmas ka Savisaare naaber Galina Krivorutško, kes rääkis, et on hooldanud Hundisilma talus lillepeenraid, vastutasuks sai ta aga võimaluse kasutada Hundisilma kahte kasvuhoonet, et endale seal köögivilja kasvatada. Raha Savisaar tema sõnul ei maksnud.

Esimesena käis täna tunnistusi andmas Kesklinna valitsuse linnavara osakonna juhataja Angela Reinlaid, kes rääkis Raekoja platsis linnale kuuluva äripinna rendilepingu pikendamisest firmale Estkompexim Toitlustus. Selle omanik Alexander Kofkinit süüdistatakse Savisaarele altkäemaksu andmises, et lepingut 10-aasta võrra pikendada.

Reinlaid rääkis, et olemasolevate lepingute pikendamine vanadele lepingupartneritele on täiesti tavaline ja partneritel on selleks isegi õigustatud ootus, kui nad on oma kohustusi korrektselt täitnud. Midagi ebatavalist, sealhulgas mõjutamist kõrgemalt poolt, et lepingut Kofkini tingimustel pikendada, Reinlaidi sõnul ei toimunud.