Savisaare koht esinumbrina oli üks osa "kolme õe" ja Keskerakonna kokkuleppest

Pakkuda kohalikel valmistel Edgar Savisaarele Tallinna üldnimekirjas esikohta oli üks osa "kolme õe" Yana Toomi, Olga Ivanova ja Oudekki Loone kokkuleppest Keskerakonnaga. Linnapeakandidaadi koht polnud aga jutukski.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb teatas täna, et Keskerakond pakub Tallinnas kohalikeks valimisteks Edgar Savisaarele üldnimekirjas kohta number üks see idee kuulub Yana Toomile.

Yana Toom ei mäleta, et kelle idee see täpsemalt oli, kuid tunnistab, et tema ütles selle välja. "See, et läbirääkimistel ütlesin seda välja mina, see vastab tõele. Kuna Mihhail "kolme õe" tagatoas ei viibinud, siis tal jäi mulje, et see oli Yana Toomi idee," selgitas Toom.

Esinumbriks olemine ei tähenda, et tegemist oleks linnapeakandidaadiga. Küll aga võimaldab esinumbri koht head kohta näiteks linna volikogus. "Linnapeakandidaat on Taavi Aas. See on väga selgelt välja öeldud," sõnas Toom.

Jätkuvalt seik telefoniintervjuust Yana Toomiga:

Mida see reaalselt tähendab?

See tähendab täpselt seda, et see on väärikas koht. Ettepoole esinumbrit pole kohta olemas. Selge see, et linnapeakandidaadiks Edgar Savisaar ei saa.

Loe veel

Nüüd on pall Edgar Savisaare käes: ta peaks ütlema, mis ta teeb selle pakkumisega.

Arvata võib.

Kas see on osa rahudiilist?

Ma usun, et rahudiil on sõlmitud. Ma ei ütleks, et see on diil ja kindlasti ei ole tegu mingi väljapressimisega. Me proovisime võimalikult rohkem leida kokkuleppepunkte. Edgar Savisaar kahtlemata on persoon, kelle puhul on kired alati üleval.

Edgar Savisaarel on kohtuprotsess pooleli. Kui ta panna erakonna üldnimekirjas esinumbriks, siis mida see võib tähendada laiemas kontekstis?

See tähendab täpselt seda, et ta kandideerib selle hetkeni, kui võimalik. Aga see on tema otsus. Kas ta seda võimalust kasutab või mitte, see on tema otsus. Ta ei ole süüdi tunnistatud ja Eesti riigis kehtib kahtlemata süütuse presumptsioon.

---

Seda teemat, et Edgar Saviisaar on Tallinna linnapeakandidaat, pole laual olnud ja Edgar Savisaar seda ise ei tahtnud ja ka "kolme õe" nimekirjas ta ei tahtnud linnapeakandidaadi kohta.

Kas see tähendab, et on võimalik mõnede vangerdustega mõne piirkonna esinumbriks saada?

Kokkulepe jäi selline, et talle võimaldatakse tema soovi korral Tallinna nimekirja esinumber. See on kõik. Punkt. Mis vangerdused oleks veel võimalikud, pole mõtet praegu spekuleerida. Täpselt see on see, milles me leppisime kokku. See võimalus on, kui ta seda kasutab - linna nimekirjas esinumber.