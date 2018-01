Savisaare haigestumise tõttu lükati tema protsess jälle edasi

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs palus täna kohtus Savisaare haigestumise tõttu edasi lükata tänaseks planeeritud kohtuistung.

"Savisaar on haiglas, palun istung edasi lükata," teatas Nääs kohtus.

Prokurör Steven-Hristo Evestus ütles, et 6. veebruaril soovib prokuratuur üle kuulata ühe tunnistaja Hispaaniast ja 7. veebruarist saavad kaitsjad oma tõendeid esitama hakata.

Kohus nõudis Evestuselt seisukohta, kas eraldada Savisaare kohtuasi ülejäänud kohtuasjast, sest pole garantiid, et Savisaare tervis paraneb veebruaris.

Evestus ütles, et seni on kõik tõendid Savisaare tervise kohta tulnud doktor Peep Põdderilt. Evestus leidis, et edasise käitumise planeerimiseks on vaja kinnisel kohtuistungil kuulata selgitusi raviarstilt ja saada info, mida kõrvutada juba tehtud ekspertiisiga. Seejärel saab otsustada, kas teha kordusekspertiis või mitte. Seejärel saab teha otsuse, kas Savisaare asi eraldada või mitte. Kõik see peaks olema ära toimunud 6. veebruariks.

Nääs ütles, et enne eraldamise otsustamist tuleks Savisaarele teha uus terviseekspertiis. Savisaare asja eraldamist saaks otsustada alles peale kordusekspertiisi.

30. jaanuaril toimub kinnine istung koos doktor Põdderiga, et arutada Savisaare tervist. Seejärel otsustatakse, kuidas edasi minna.