Savisaare endine ratastoolilükkaja: Savisaar võib ju ravimeid võtta, ent sellest pole kasu. Tal on depressioon

Kui eile andis Tallinna Ringkonnakohus teada, et Savisaare kriminaalmenetluse lõpetamine tema tervisliku seisundi tõttu on ennatlik, pahandas see Savisaare kauaaegset raviarsti Peep Põdderit. Põdder nentis, et mehe tervis on niivõrd halb, viidates tema kõrgele veresuhkru tasemele ja mäluhäiretele.

Möödunud aastal lahkus Edgar Savisaare kõrvalt tema pikaaegne abi ja nõunik Andres Marius Rosenblatt. Rosenblatt oli Savisaare kõrval, kui toonase Tallinna linnapea üle hakati kohut mõistma ja mehe tervis järsult halvenes.

Rosenblatt ütles Delfile, et kuigi ta pole Savisaarega ligi pool aastat isiklikult suhelnud, siis Savisaare praeguste abistajate ja lähikondlaste kaudu teab, et poliitiku tervis on läinud aina kehvemaks.

"Ma ei ole Savisaarega tükk aega rääkinud, meie poliitilised teed läksid lahku, aga inimesena siiski austan teda, hoian talle pöialt ja loodan, et kõik läheb hästi," alustas Rosenblatt. Mis aga puudutab tõika, et ringkonnakohus peab Savisaare kohtuprotsessi lõpetamist ennatlikuks, siis Rosenblatt sellega ei nõustu. "Tal on depressioon, mis teeb kohtusaalis käimise veel raskemaks, mõelge sellele ka," sõnas ta.