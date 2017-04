Savisaare arst Põdder: Savisaare tegelik terviseseisund on veel halvem

Edgar Savisaart aastaid ravinud Jõgeva haigla juht Peep Põdder kommenteeris, et Tartu Ülikooli Südamehaiguste Kliinikumi juhataja doktor Jaan Eha eksperthinnang Savisaare tervisele on isegi liiga optimistlik, sest Põdder teab ka paljudest terviseprobleemidest, millest Eha oma eksperthinnangut koostades ei teadnud.

"E. Savisaarel on diagnoositud mitu haigust, millest tervistumine ei ole tänase arstiteaduse taseme juures võimalik: veresoonte aterosklerootiline kahjustus, südame isheemiatõbi, läbipõetud südamelihase infarkt, südamepuudulikkus, raske kõrgvererõhktõbi, diabeet, amputeeritud alajäse. Nende haigustega kohanemist , igapäevaste toimetustega hakkamasaamist ning eluohtlike tüsistuste edasilükkamist on võimalik saavutada paljude ravimite, ravivahendite ja säästliku elureziimi kooskasutamisega. Igaüks neist haigustest eraldi on tavaliselt suur probleem nii ravivale arstile kui ka patsiendile. E. Savisaarel on aga selliseid haigusi vähemalt kuus. Raskete haiguste kompensatsioonis hoidmiseks tarvitab ta püsivalt > 10 erineva ravimi. Jah, ta on parandamatult haigestunud," kirjutas Eha oma ekspertarvamuses, mille Savisaar täna Facebookis avaldas.

Põdder ütles, et tema arvamus Savisaare tervisest on veel kriitilisem kui Eha oma. Eha tugines oma ekspertarvamuses ametlikele meditsiiniandmetele, mis olid talle kättesaadavad. Põdder ütles aga, et Savisaarel on olnud ka tervisemuresid, mis pole ametliku süsteemini jõudnud.

"Tean natuke rohkem juhtumeid, mis ei ole tervishoidu jõudnud ja kus pole jälgi jäänud," ütles Põdder. Neile lisaks teab ta ka välismaal ja lennukites toimunud tervisehädadest

Doktor Eha on ära toonud kõik Savisaare haigused, aga kogu infot tal polnud. Põdder ütles, et tema on Ehast veel kriitilisem Savisaare tervise suhtes just seetõttu, et ta teab rohkem Savisaare haigusloost.

Juunis peaksid algama istungid Savisaare, Kalev Kallo, Keskerakonna ja mitme tuntud Eesti ettevõtja üle, keda süüdistatakse erinevates korruptsioonikuritegudes.

Savisaare kaitsja, vandeadvokaat Oliver Nääs esitas 21. märtsil toimunud eelistungil kohtule taotluse kriminaalasja lõpetamiseks oma kaitsealuse suhtes seoses sellega, et viimane on parandamatult haigestunud ja ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma.

Harju maakohus määras seetõttu Savisaarele kohtuarstliku komisjoniekspertiisi. Eksperdid peavad vastama küsimustele, kas Savisaar on parandamatult raskesti haigestunud ning juhul kui see nii on, siis kas ta on võimeline osalema kriminaalmenetluses ja kandma karistust.