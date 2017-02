Savisaare aeg ümber: Keskerakonna Lasnamäe esinumber on Mihhail Kõlvart

Täna toimunud Keskerakonna Tallinna Nõukogu koosolekul nimetati Taavi Aas Mustamäe ja Mihhail Kõlvart Lasnamäe linnaosa esinumbriks kohalikeks valimisteks.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi ettepaneku nimetada Mustamäe ringkonna esinumbriks Tallinna linnapea kohuseid täitva Taavi Aasa ning Lasnamäe ringkonna esinumbriks abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Tallinna Nõukogu toetas mõlemat kandidaati.

Seni on aastaid Lasnamäe esinumber olnud Edgar Savisaar. Kas Savisaar kandideerib nimekirjas tagapool, mõnes teises piirkonnas või üldse mitte, ei osanud Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi praegu öelda. „Nimekirjad pole veel paigas,” osutas ta.

Delfi andmetel jagunesid 11-liikmelise Keskerakonna Tallinna Nõukogu liikmete hääled nii, et Kõlvart sai kümme ja Savisaar ühe hääle. Hanimägi ei soovinud seda kinnitada, kuid nentis, et Lasnamäe esinumbrit valides kaaluti kokku kolme inimest ja hääled jagunesid kahe kandidaadi vahel.

Täna pandi paika kahe suurema linnaosa esinumber, kuid linnapea kandidaat veel paigas pole. „Linnapea kandidaat võib olla ka üks neist kahest väga tugevast kandidaadist, kuid see ei ole kindlasti mitte päevakorras. Me jõuame selleni peagi,” sõnas Hanimägi ja lisas, et ei maksa teha järeldust, et erakonna linnapea kandidaat on kindlasti Kõlvart või Aas.

Keskerakonna Tallinna Nõukogus on 11 hääleõiguslikku liiget ja sinna kuuluvad erakonna esimees Jüri Ratas, peasekretär Jaak Aab ning Tallinna kaheksa piirkonna esimehed Aini Härm, Andrei Novikov, Olga Ivanova, Eha Võrk, Tiit Terik, Enno Tamm, Juhan Hindov ja Mihhail Kõlvart.

Jüri Ratas: tänased linnajuhid on igati väärikad esinumbrid

„Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart on kogenud linnajuhid, kes on andnud suure panuse Eesti pealinna arendamiseks. Tegemist on võimekate juhtidega ning mis veelgi olulisem — tugevate meeskonnamängijatega, kelle peale võib loota ka raskematel aegadel. Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart on koos teiste Tallinna abilinnapeadega seisnud aastaid kõigi linnaelanike heaolu eest ning välja teeninud valijate kõrge usalduse,” rõhutas Jüri Ratas.

„Oluliseks kaalukeeleks seniste linnajuhtide toetamisel on kindlasti linna rahulolu uuring, mis tõi välja, et 95 protsenti pealinna elanikest on elukeskkonnaga Tallinnas rahul. See trend on igal aastal olnud kasvav, mis näitab, et oleme õigel teel. Samamoodi kinnitas Kantar Emori uuringus välja toodud Keskerakonna 46-protsendiline toetus Tallinnas, et tänased linnajuhid on igati väärikad esinumbrid,” lisas Ratas.

Ratas selgitas, et kahe rahvaarvult suurima linnaosa esinumbri nimetamine on esimene samm linnapeakandidaadini jõudmiseks. Keskerakond kinnitab Tallinna Nõukogus järjest kõigi valimisringkondade esinumbrid, et valijad saaksid varakult ülevaate kandidaatidest ja nende senisest tööst. Samal ajal saavad kandidaadid nii juba alustada oma eesmärkide tutvustamist.

Varem Pirital kandideerinud Taavi Aas ütleb, et Mustamäel on palju ära tehtud ja mitmed suured projektid on veel töös. „Tallinna linnavalitsus on kavandanud selle aasta suuremateks ettevõtmisteks Mustamäele koostöös erasektoriga Akadeemia tee 30 kinnistule avaliku sauna ja ujulakompleksi rajamise, millest on mustamäelased pikki aastat puudust tundnud,” tõi tegevlinnapea näite. Ta lisas, et valmimas on linnaosa uus tervisekeskus, jätkub Mustamäe kiriku rajamine ja algab kultuurikeskuse Kaja rekonstrueerimine.

Tegevlinnapea sõnul algavad peagi kohtumised linnaosarahvaga ja siis on kavas välja selgitada niinimetatud kuumad kohad, kus on tarvis kohe käed külge lüüa. Kindlasti on tema sõnul oluline remontida veelgi majadevahelisi teid, korrastada pargialasid ja aidata korteriühistuid.

„Kindlasti ootame inimeste ettepanekuid ka ses osas, mis oleks linnaosas uuenduslik ja põnev ning pakuks mustamäelastele veelgi enam põhjust oma linnaosa üle uhke olla,” sõnas Aas. Näitena tõi ta välja, et möödunud aasta kõige silmapaistvamaks objektiks võib lugeda Sõpruse puiestee haljasalale rajatud ligi kolme kilomeetri pikkust lillepeenart, mis ka sel aastal taas õide puhkeb.