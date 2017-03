Savisaar valimistest: minu kandideerimine oleneb tervisest

Kulutulena levis uudis, et Edgar Savisaar kandideerib kohalikel valimistel Lasnamäel ja seda muidugi Keskerakonna ridades. Savisaar ise tõmbab hoogu maha.

„Mulle räägiti, et Eesti meediat on haaranud tuhin, nagu osaleksin ma kindlalt sügisestel valimistel,” kirjutab ta oma Facebooki lehel. „Ma mõistan, miks ja kelle huvides seda juttu aetakse. Tegelikult olen ma öelnud midagi muud. Et tahaksin küll osaleda valimistel, aga kõik sõltub minu tervislikust seisundist,” kirjutab ta ning rõhutab: „See on praegu peamine ja sellest ma ka lähtun. Palun lähtuge Teie ka!”

Keskerakonnast on Delfile kinnitatud, et erakonna juhatus Savisaare kandideerimist kinnitanud pole.

Valitsuse pressikonverentsil sõnas peaminister Jüri Ratas, et on sel teemal Savisaarega korduvalt vestelnud ja Savisaar on ka talle kinnitanud, et kandideerimine sõltub tervisest. „Ta on oodatud kandideerima,” lisas Ratas.

Edgar Savisaare kandideerimist kinnitas meediale Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar, kes teatas, et tema kommentaar Edgar Savisaare kandideerimisest tulenes temale öeldust, et Lasnamäe piirkonnale on Edgar Savisaar sellist soovi avaldanud.

„Olen alati öelnud, et isa kandideerimine sõltub tema enda otsustest ja tervisest. Minu nii-öelda kinnitus tulenes teadmisest, et Edgar Savisaar on Lasnamäe piirkonnale oma kandideerimisest teada andnud. Praeguseks on teada, et see nii ei ole,” selgitas Erki Savisaar.