Savisaar: tegelikult peaks nüüd nõudma Korbi ja Ratase lahkumist erakonnast

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar saatis täna välja trotsliku pressiteate, milles viitab Keskerakonna esimees Jüri Ratase ja peasekretär Mihhail Korbi väidetavatele plaanidele represseerida Savisaare valimisliidu liikmeid.

"Lugesin hämmastusega Jüri Ratase ja Mihhail Korbi põiklevaid avaldusi Savisaare Liidu liikmete kohta. Põhimõtteliselt ütlesid nad, et Ivanova tuleb välja visata, Savisaar alles jätta ning ülejäänusid hirmu all hoida. Pole just kõige mõistlikum viis oma erakonnakaaslastega käituda. Eriti nendega, kelle häältega parlamendis Keskerakonna poliitikaid ellu viia saab või nendega, kelle pühendumuse tõttu inimesed lõpuks kohalikel valimistel valima jõuavad," teatas Savisaar.

"Kui erakonda juhtides ei kasutata ära inimeste parimaid võimeid – Olga näiteks on väga kiire poliitilise taibuga väga hea suhtleja, kuid samas ka kindlasti Eesti parim asjatundja suurte kortermajade vajaduste suhtes – siis vajub erakond varsti kokku," lisas Savisaar.

"Tegelikult peaks muidugi nüüd nõudma Korbi ja Ratase lahkumist erakonnast, sest nad saamatu juhtimisega kahjustavad meie valijate huve. Loodetavasti on aga tegemist valimispalavikuga ja need arvamused jäävad viimaseks. Kui kõik välja visata, siis ei ole enam kellegagi poliitikat teha. Poliitikat täna aga teha tuleb, muidu kaob Eesti inimeste hääl tänase maailmapoliitika tõmbetuultes sootuks."