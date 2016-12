Savisaar sai tervislikel põhjustel ajapikendust

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) andis Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele tervislikel põhjustel 6. jaanuarini ajapikendust, et informeerida komisjoni, kuidas ta kavatseb Tallinnale tagasi maksta 116 643 eurot, mille linn kulutas Savisaare valimisreklaamile.

ERJK kohustas Savisaart juba 2015. aasta jaanuaris tagastama keelatud annetus kogusummas 116 643 eurot. Keelatud annetus seisnes Savisaare valimiskampaania kulude tasumises Tallinna linna poolt. Tegemist on "Tallinn liigub" kampaaniaga ning Hiiu staadioni reklaamidega.

Savisaar kaebas komisjoni ettekirjutuse kohtusse, aga kaotas kolmes kohtuastmes ja peab nüüd raha tagastama. Komisjon andis Tallinna linnapea ametist tagandatud Savisaarele aega summa tasuda 10. detsembriks, kuid viimane seda ei teinud.

Savisaare advokaat tegi komisjonile ettepaneku läbirääkimisteks kompromissi leidmiseks. Komisjon andiski Savisaarele aega 23. detsembrini. ERJK liikme Ardo Ojasalu sõnul tuligi 23. detsembril Savisaare kaitsjalt taotlus lükata Savisaare kehva tervise tõttu läbirääkimised edasi 6. jaanuarini.

"Põhimõtteliselt peab Savisaar esitama ettepaneku komisjonile, kuidas kavatseb ettekirjutuse täita," selgitas Ojasalu Delfile. Kui tuleb konkreetne ettepanek, mis sisaldab näiteks maksegraafikut, siis komisjon arutab, kas see on vastuvõetav.

Kuigi on olnud juttu, et Savisaar peab läbirääkimisi ka Tallinna linnaga, siis Ojasalu sõnul pole Tallinn menetlusosaline ja kokkulepe tuleb sõlmida ERJKga.

Kui kokkulepe on olemas, peab Savisaar esitama hiljem ka tõendid, et ta on raha Tallinna linnale ära maksnud.