Savisaar peab oma kohtuasja Eesti Nokiaks ning jätkab võimuorganite tümitamist

Tuleval nädalal jätkub Savisaare kohtuprotsess ja asjaosaline ise väljendab oma pahameelt Facebookis, kus räägib - nagu varemgi - sellest, et süüdistused on otsitud ja alusetud.

Savisaar laskub sellesegi justkui olla süüdistuste taga kättemaks. "Mõelge ise. 1980ndate aastate noor eliit oli oma elu ettevalmistanud karjääri tegemiseks NSV Liidu ja ENSV ametimeeste ridades, tulevik paistis helge ja paljutõotav, panused olid tehtud. Paraku ei tulnud sellest aga midagi välja, sest ühiskonnakorraldus muutus ja selles on suur süü ka minul. Rikkusin kõik ilusa ära," räägib ta. Tekstist võib välja lugeda, et just prokuratuuris ja KAPOs olla inimesed, kes ta peale hammast ihuvad, mistap ka süüdistustega välja tulid.

Ta heidab ette, et tema vastu kasutatakse ka Venemaad puudutavat. "Ehitasin Tallinnasse Vene Õigeusu kiriku. Ostsin ameeriklastelt tagasi raudtee, mida nüüd püütakse osade kaupa uuesti maha müüa. Kirjutasin alla sõpruslepingule Moskva ja Peterburiga. Muidugi mulle neid asju andeks ei anta. Ja nii ei jäägi mul muud üle kui lähen kohtu alla. Kui me muidu kuidagi Eesti Nokiat leitud ei saa, siis minu kohtuasi oleks kriminaalfantaasia aspektist sellele hea kandidaat kindlasti. Mind ei antud kohtu alla mitte sellepärast, mida ma olen teinud, vaid sellepärast, et ma hakkasin vastu ja kuidas ma vastu hakkasin," märgib ta.

Protsess Savisaare ja teiste süüdistatavate üle kestab praeguste plaanide kohaselt vähemalt tuleva aasta septembri lõpuni.

Sel nädalal teatas Savisaar, et läheb kohalikele valimistele oma valimisliiduga.

Valimised toimuvad 15. oktoobril. Tasub märkida, et kaks päeva hiljem on Savisaarel taas asja kohtusaali, toimub järjekordne istung.