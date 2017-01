Savisaar oma valimisnimekirjast: tegelen hetkel ainult oma tervise taastamise ja treeningutega

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar arvatavasti sügisel kohalike omavalitsuste valimisel oma nimekirjaga välja ei tule. Vähemalt hetkel on endise Tallinna meeri prioriteediks tema enda sõnul tervise taastamine.

"Praegusel hetkel tegelen ainult oma tervise taastamisega. Pühendan kogu oma aja treeningutele ja tervise küsimustele," vastas Savisaar Delfile valimistel oma nimekirjaga välja tulemise võimaluse ja sinna potentsiaalselt kuuluvate inimeste kohta.

Savisaare oma nimekirja osas on siiani ka arvamusliidrid olnud pigem kahtleval seisukohal. Nii ütles näiteks suhtekorraldaja Ott Lumi oma EPL-i arvamusloos, et Savisaarel pole motivatsiooni oma nimekirja luua. "On arusaadav, et see nimekiri ei oleks enam absoluutskaalal võidukas nagu varem ja seetõttu pole Savisaarel minu arust eriti motivatsiooni Tallinna poliitikas osaleda. See tähendab, et tõenäoliselt ta ei kandideeri. Eeldaksin, et nende kohalike valimiste kontekstis püsib Keskerakond koos. Mis saab edasi, teab ainult Igor Mang".

Emori uuringuekspert Aivar Voog leiab, et 2013. aasta kohalikel valimistel üksinda ligikaudu 2/3 oma ringkonna, Lasnamäe valijate hääli saanud Savisaare positsioon pole sealses piirkonnas ja eriti vanemaealise venekeelse valijaskonna hulgas suurt muutunud. Samas on ringkondi Tallinnas kaheksa.

Loe veel

"Teistesse ringkondadesse on samuti vaja tuntud ja atraktiivseid kandidaate, kelle leidmisega võiks hüpoteetilisel Savisaare nimekirjal tõsiseid raskusi tekkida, kui just ei liituta mõne uue poliitilise jõuga," leiab Loog.

Lisaks on Edgar Savisaar korruptsioonikahtlustuste tõttu kriminaaluurimise all.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 15. oktoobril. Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb 40 päeva enne valimisi ehk 5. septembril.