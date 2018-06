Savisaar: Michal valetab alkoholipoliitikast rääkides silmagi pilgutamata

Riigikogu majanduskomisjoni keskerakondlasest liige Erki Savisaar sõnas aktsiisipoliitikat kommenteerides, et piirikaubandus sai hoo sisse 2015. ja 2016. aastal ning täna on valitsus sellele tõmmanud pidurit: sel aastal tõusis aktsiis kavandatust poole võrra vähem ja järgmisel aastal aktsiis kindlasti ei tõuse.

Savisaar sõnas, et alkoholipoliitika eesmärk on eelkõige tervisekahjude vähendamine ning aktsiis on selleks vaid üks hoob. "Kindlasti oleks avaldatud uuring võinud olla rõõmustavam, kuid vastutustundlik alkoholipoliitika pole ainult aktsiis, mille osas on tänaseks vastu võetud otsus, et see ei tõuse. See hõlmab ka alkoholi kättesaadavuse ja reklaamimise piiramist ning nende küsimustega tegeletakse samuti," selgitas Savisaar.

Ta lisas, et Reformierakond, kes on aastaid kaitsnud just lahja alkoholi turgu, näeb konjunktuuriinstituudi numbrites poliitilist võitu, kuid unustab, et just nende valitsemise ajal 2015. ja 2016. aastal sai piirikaubandus tõeliselt alguse ning kerkisid piiriäärsed alkoholipoed. "Ette joonistatud aktsiisitõusudest hüpati nimetatud aastatel tänaste kriitikute valitsemise ajal sujuvalt üle, et riigikassasse rohkem raha saada, kuid täna on reformierakondlased selle kõik muidugi unustanud," tõdes Savisaar.