Savisaar: kui mul pole positiivseid emotsioone, siis suren enne kohtusaali jõudmist

Delfi kajastas, et Edgar Savisaar külastas täna ühte Lasnamäe lasteaeda, eksmeer ütleb, et see ei tähenda justkui ta oleks täiesti terve.

"Üks vana sõber kurjustas minuga sellepärast, et olin ühe Lasnamäe lasteaia sünnipäeval. Prokuratuur saavat selle alusel öelda, et pole ma nii haige midagi," kirjutab Savisaar oma Facebooki lehel.

"Muidugi on mul vaja positiivseid elamusi. Kui neid ei tule, siis võivad mu päevad lõppeda veel enne kohtusaali jõudmist. Minu positiivne emotsioon on kohtumised inimestega," selgitab ta. "Peaksin paari nädala pärast olema külalisena ühe sõbra pulmas. Kas pean koju jääma, kuigi ma ei ole voodihaige?"

Ta jätkab: "Aga mul on ka üks teine näide. Paar aastat tagasi olin Tallinnas oma sõbra Eino Baskini matustel. Päev hiljem viidi mind Tartu haiglasse ja siis jäin kuuks ajaks koomasse. Ilma mingi ekspertiisita."

Delfi kajastas täna, et Lasnamäe Suur-Pae lasteaia 35. sünnipäev kujunes Keskerakonna raudvara kevadpäevadeks: kohal olid Edgar Savisaar, Olga Ivanova, Jaanus Riibe ja teised. Näiteks meenutas Savisaar kuulajatele, et Lasnamäe on tähtis. "Eesti suuruselt teine linn, pärast Tallinnat."

Savisaar pole siiani kinnitanud ega lükanud ka ümber, kas sügisestel kohalikel valmistel kandideerib. Küsimuse all on ka see, kas ta tema suhtes esitatud kriminaalasjas üldse kohtu ette peab tulema või mitte. Kohus teatas sel nädalal, et vaja on uut terviseekspertiisi.

Märtsis käis Savisaar Lõuna-Eestis ühel Keskerakonna üritusel, kus märkis, et Muidugi ei ole ta voodihaige. "Kuigi mis seal salata, põhiline osa päevast möödubki voodis."