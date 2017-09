Savisaar kohtuprotsessist: ma ei leia ikkagi midagi, milles võiks mind süüdistada

Edgar Savisaare sõnul arvavad paljud, et hiigelsuur kogus sularaha, mis ta kodust leiti, panid sinna politseinikud ise.

Korruptsioonis kahtlustatav Savisaar räägib oma postituses pikalt ja laialt oma kohtuprotsessist ning mis kõik tema meelest selles valesti on:

Täna otsustas Keskerakonna volikogu, et kõik erakonna vastu kandideerivad isikud visatakse parteist välja. See tähendab, et ust näidatakse näiteks Savisaare liidus kandideerivale Olga Ivanovale. Volikogu lubab aga Savisaarel endal parteisse jääda, kuna ta on selle asutajaliige. Savisaar nõustus Delfile teemat kommenteerima alles homme.