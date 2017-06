Savisaar: Kaur Kenderi asi annab lootust. Lähen rindele!

Edgar Savisaar Foto: Priit Simson

Edgar Savisaar kirjutas täna öösel oma Facebooki kontol, et Kaur Kenderi võit kohtuasjas annab talle lootust, et ka tema võib kohtus võita. Eile tuli teade, et arstide hinnangul saab Savisaar osaleda korruptsiooniprotsessil, mis algab juba esmaspäeval.