Savisaar kandideerib kohalikel valimistel

Edgar Savisaar teatas täna, et kandideerib kohalikel valimistel. Veel eelmisel nädalal teatas Savisaar, et ta on liiga haige, et osaleda kohtuprotsessil.

"Hiljuti rõõmustasin, et kolmest patoloogist ja ühest kardioloogist koosnev komisjon on mind piisavalt terveks tunnistanud. See on hea! Kui ma võin minna kohtusse ennast kaitsma, siis võin minna ka kohalikele valimistele oma mandaati uuendama. Need on mul 20ndad valimised, kui kokku arvata kohalikud, riigikogu, Euroopa Parlamendi, NSV Liidu rahvasaadikute kongressi ja Eesti Kongressi valimised," kirjutas Savisaar Facebookis.

"Ma olen õnnelik inimene, sest minu töö on olnud minu hobby. Kui edukalt olen seda tööd teinud, seda otsustavad valijad. Tundub, et olen siiski eksami positiivselt sooritanud! Kõige rohkem vajangi ma täna positiivseid emotsioone. Kui keegi oskab anda retsepti kuidas uus jalg alla hakkaks kasvama, võtaksin selle kohe vastu."

"Vahepeal sattusin uuesti haiglasse. Seda juhtub ikka, kui iga päev kohtus peab käima. Saab näha, kuidas see minu tervist edaspidi hakkab mõjutama. Valimisi on aga vaja. Liiga palju on segadusi nii ühes kui ka teises majandussektori valdkondades. Näiteks prügiveoteenuste hinnad on märgatavalt kasvanud. Mõnedes Lasnamäe piirkondades 1,5-2 korda, Narvas isegi kolm korda. Ka seal on võimul Keskerakond. Valimised puhuvad õhu selgemaks ja see kulub meile kõigile ära," kirjutas Savisaar.

Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Savisaar on kohtu all altkäemaksu võtmise süüdistusega. Ta soovis kriminaalasjast vabanemist, sest ta on parandamatult haige ja Savisaare arsti sõnul on kohtuprotsess tema tervisele ohtlik. Ekspertiis leidis aga, et Savisaar võib protsessil osaleda, kui ta oma tervist hoiab.

Savisaar jättis ebaselgeks, kas ta kandideerib Keskerakonna nimekirjas või mõnes konkureerivas nimekirjas. Savisaare toetaja Olga Ivanova rääkis, et tema ei ole täna Savisaarega rääkinud. Nädalavahetusel nad suhtlesid, aga rääkisid Ivanova sõnul vaid Savisaare tervisest.

"Natuke läks paremaks, aga veresuhkru näit on endiselt väga kõrge," nentis Ivanova.