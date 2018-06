Savisaar: Isamaaliit valitseb, sest nad on agressiivsed, kavalamad, sest neil on Reinsalu

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar andis enne oma sünnipäeva venekeelsele Delfile Hundisilma talus intervjuu.

Savisaar polnud pildistamisega nõus, aga juttu rääkis. Ta ütles, et 30 aasta eest unistasid ühed, et lööme idast lahku ja siis on meil iseseisev riik. Teised arvasid, et peaks idast lahku lööma ja liituma läänega.

"Mina olin esimeses grupis. Nii et minu jaoks polnud see mõistagi see, mida ootasime," rääkis Savisaar.

Tema sõnul viib praegune Jüri Ratase valitsus täies ulatuses ellu Isamaaliidu poliitikat. "Isamaaliit valitseb, sest nad on agressiivsed, kavalamad, sest neil on Reinsalu. Kuni tema jääb sinna, kuni ta on minister, jääb kõik nii, nagu on praegu," rääkis Savisaar.

Peaminister Jüri Ratasest ei osanud ta suurt midagi öelda, sest ta on vaid harva temaga rääkinud, viimati veebruaris. Kas ta on parim inimene peaministri kohale, peavad ütlema valijad. Ta süüdistas Keskerakonda selles, et selle toel saavad paremerakonnad kõik, mida tahavad.