Savisaar intensiivravipalatis: see, et ma tegin tsirkust, on ikka väga loll jutt

Õhtulehel õnnestus teha kolmapäeval kohtusaalist kiirabiga haiglasse viidud Edgar Savisaarega intensiivravipalatis intervjuu, milles südamemonitori külge ühendatud kohtualune nendib, et paljud inimesed soovivad tema surma.

"Kas sa tõesti arvad, et ma ei saa aru, millega ma riskiksin, kui jätaksin rohud võtmata?" vastab Savisaar teda intervjueerinud Kartin Lusti küsimusele küsimusega, kui too kirjeldab spekulatsioone nagu oleks Savisaar rohud kolmapäeval meelega võtmata jätnud.

"No muidugi nad tahaksid, et ma läheksin kokkuleppemenetlusele, aga see tähendaks, et võtan süü omaks ja seda ma ei tee," räägib Savisaar Lustile ja lisab, et Villu Reiljan läheb kokkuleppemenetluse peale, sest kui ta mõistetakse süüdi, siis ta läheb vangi. "Eks nad muidugi tahavad mind ära kurnata."

Savisaare sõnul tahavad arstid teda haiglas hoida vähemalt nädala, kuigi ta ise tahaks kangesti koju koerte juurde - peale Savisaarel haiglas külas käinud Oudekki Loone ja Olga Ivanova on nemad Savisaarele ustavad, tütar näiteks pole talle isegi helistnaud.