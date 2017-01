Savisaar: hallide passide ajastu võiks hakata läbi saama

Keskerakonna juhatuse liige Erki Savisaar kommenteeris, et halli passi omanike suur hulk on pidevate Vene diplomaatiliste rünnakute allikateks ning ka julgeolekuoht riigile.

Savisaar kommenteeris peaminister Ratase mõtet anda kõigile neile, kes on 25 aastat Eestis elanud, hallide passide asemel Eesti pass. „Fakt on, et tänaseks on need, kes passi vahetada soovinud, seda teinud. Ülejäänud ei näe põhjust ega vajadust seda bürokraatiat läbida, sest hall pass annab inimesele eelise näiteks Venemaal käimiseks,“ rääkis Savisaar.

Ta lisas, et kui noorematel on juba Eesti pass, siis just vanemaealised ei ole keeleprobleemide tõttu hakanud punaste kaantega passi taotlemagi. „Paraku on nende inimeste jaoks keelerong juba läinud, mis tähendab, et ükskõik mis värvi on nende pass, keeletase sellest ei muutu,“ tõdes Savisaar. Seega on tema sõnul igati loogiline vähendada halli passi omanike arvu.

„Jätkuvalt on eesti ja vene kogukonnad teineteisest väga kaugel ja hall pass on just see, mis näitab, et see pole sinu riik ega ühiskond. Kas see on sõnum, mida soovime anda?“ küsis Savisaar. Ta rõhutas, et kõikide erakondade eesmärk peaks olema siinsete kogukondade liitmine ja ühtne Eesti riik. Samas kinnitas ta, et eesmärk ei ole kodakondsussüsteemi täiesti muuta, vaid erisus puudutaks kõne all olevat sihtrühma.

Savisaar tõdes ka, et mittekodanike arv on sõltuvuses julgeolekuga, sest idanaabril on alati variant rõhutada mittekodanike kaitsele ja hüpoteetilistele soovidele.