Savisaar enne istungit Kofkinile: sul on ilus pintsak

Täna esimesele kohtuistungile saabunud Edgar Savisaarel oli kohtusaali jõudmisega nii kiire, et ratastooli lükanud mees juhtis tooli üle ERRi ajakirjaniku jala. Savisaar ise sisulisi kommentaare ei andnud ning kommenteeris vaid ilma ja kiitis Alexander Kofkini pintsakut.

Edgar Savisaare saabumiseks kogunesid ajakirjanikud Harju maakohtu Liivalaia kohtumaja kaldtee juurde, kust loodeti Savisaarelt tänase istungi kohta kommentaare saada.

Savisaar otsustas aga sisuliste kommentaaride andmisest loobuda ning tema ratastooli lükanud mees kiirendas ja sõitis üle ERRi ajakirjaniku jala, kes parasjagu seljaga Savisaare poole oli. Järgmisena teele ette jäänud Delfi ajakirjanikule ei soostunud Savisaar kommentaare andma ning ratastoolilükkaja tõstis veelgi tempot.

Jõudnud majja, lubas Savisaar, et teeb kohtuprotsessi teemal pressikonverentsi.

Kiirelt ajakirjanikest mööda pareerides kohtusaali saabunud Savisaar avaldas lootust, et edaspidi on istungite ajal parem ilm.

"Mul on siiralt kahju, et te vihmasaju kätte jäite," ütles Savisaar, "aga ma loodan, et iga päev ei hakka niimoodi sadama."

Kaassüüalustest möödudes tervitas Savisaar ettevõtja Alexander Kofkinit, osutades tema pintsakule. "Sul on ilus pintsak," lausus Savisaar kätt surudes.

Kofkin ei jätnud vastamata ja viitas Savisaare austaja kingitusele: "Aitäh, sul on ilusad lilled."

Ettevõtja kinnitas enne istungit Delfile, et ei lähe mitte mingil juhul kokkuleppemenetlusele.

Peale tema on Edgar Savisaarega seotud kriminaalasjas süüdistuse saanud ärimehed Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ning ekspoliitikud Villu Reiljan ja Priit Kutser. Samuti on süüdistus esitatud Keskerakonnale.