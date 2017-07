Savisaar annab lähiajal oma plaanidest teada, Lasnamäel kandideerimine on kindel

Edgar Savisaar teatab kahe nädala pärast, kas võtab vastu Keskerakonna pakkumise kandideerida kohalikel valimistel partei üldnimekirjas esinumbrina või läheb valimistele oma eraldi nimekirjaga. Üks on kindel: kui Savisaar kandideerib, siis Lasnamäel.

Pakkuda kohalikel valmistel Edgar Savisaarele Tallinna üldnimekirjas esikohta oli üks osa "kolme õe" Yana Toomi, Olga Ivanova ja Oudekki Loone kokkuleppest Keskerakonnaga. Linnapeakandidaadi koht polnud aga jutukski ning väidetavalt seda Savisaar ei soovinudki.

Hetkel ei soovi Edgar Savisaar esinumbri teemat kommenteerida. "Valimisteni on veel natukene aega, aga kui ta kandideerib, siis kindlasti Lasnamäel," vahendas Savisaare nõunik ja abi Andres-Marius Rosenblatt vahendas.

Kandideerimine on vaevanõudev ning võib olla tervisele koormavamgi kui kohtuistungitel osalemine. Väidetavalt see Savisaart ei heiduta. "Kui ekspertkomisjon otsustas, et ta võib osaleda kohtuistungitel, miks ta ei võiks kandideerida valimistel?" märkis Savisaare abi Rosenblatt, kes on kohtuteed käivale poliitikule nii autojuhiks, ratastooli lükkajaks kui ka nõunikuks.

Taoline Keskerakonnapoolne pakkumine - üks osa "kolme õe" ja erakonnavahelisest kokkuleppest - on Savisaare nõuniku sõnul ainult positiivne.

12. juulil ütles Mihhail Korb, et Edgar Savisaarele pakutakse kohalikel valimistel üldnimekirjas esinumbri kohta. Yana Toomi sõnul oli see üks osa kokkuleppest Keskerakonna ja "kolme õe" vahel. Kinnitati, et Tallinna linnapeakandidaat on Taavi Aas.

Mis eeliseid annab aga esinumbri koht üldnimekirjas? Võrreldes teiste valdade ja linnadega on Tallinnas valimistulemuste kindlakstegemise ja kandidaatide esitamise kord pisut erinev. Pealinnas käib see kolmes etapis: ülelinnalises nimekirjas ettepoole paigutatud inimene võib kompensatsioonimandaadi saada ka vaid ühe häälega. Loe lähemalt SIIT.